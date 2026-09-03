«Підстав для тривоги немає»: російські банки переконують себе, що все добре

ВТБ влаштував собі кризовий аутотренінг

На минулому тижні російський ВТБ знову почав на людях розмовляти сам з собою про свою безризикову діяльність з Wildberries та намагався надихнути ринок оптимізмом.

28 серпня ВТБ банк заявив, що не очікує значного до-резервування через атаки на інфраструктуру маркет-плейсів. Аргументація, відверто кажучи, дуже слабка, оскільки сам WB в масштабах кредитного портфелю ВТБ можливо і не є системним ризиком, а от продавці та інші партнери WB, яких ВТБ активно заганяв на обслуговування, дійсно стануть проблемою, і не тільки для ВТБ.

Трохи пізніше ВТБ вирішив зробити ще одну позитивну заяву, що він начебто «не бачить підстав для тривоги через вплив паузи з облігаціями федеральної позики (ОФЗ) на рівень ліквідності банків».

І дійсно, чого ВТБ тривожитись? Тут тривожитись потрібно Мінфіну РФ, бо через відтік коштів росіян з банків в готівку, ліквідність навіть великих банків впала настільки, що вже навіть не має за що купувати облігації федеральної позики (ОФЗ).

Цю проблему вже визнали в Сбербанку РФ, але ВТБ в своєму репертуарі.