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Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці загрожує стійкості економіки та експорту – Асоціація видобувників

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці загрожує стійкості економіки та експорту – Асоціація видобувників

У добувній галузі закликали переглянути тарифи Укрзалізниці та фінансувати пасажирські перевезення з бюджету

Національна асоціація добувної промисловості України виступила проти підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 30%: в асоціації вважають, що таке рішення посилює тиск на промисловість у момент, коли підприємства вже потерпають від російських атак та блокади портів.

У НАДПУ наголошують, що українська промисловість фактично не має повноцінної альтернативи залізниці. Західні прикордонні переходи перевантажені, дунайські порти мають обмежену пропускну здатність, а перевезення через сусідні країни суттєво подорожчали.

За оцінкою асоціації, нове підвищення тарифів може призвести до скорочення виробництва, втрати експортних контрактів, валютної виручки, податків і робочих місць.

В НАДПУ звертають увагу, що вантажна база «Укрзалізниці» у 2021-2025 роках уже скоротилася майже вдвічі, з 315 млн до 161 млн тонн. При цьому вантажний сегмент залишається прибутковим – тоді як збитки пасажирських перевезень у 2025 році сягнули близько 20 млрд грн.

У НАДПУ вважають, що покривати ці збитки за рахунок вантажовідправників неправильно. Натомість пасажирський сегмент має фінансуватися з державного бюджету через механізм PSO, як це практикується в країнах ЄС.

Окремо в асоціації зазначають, що підвищення на 30% не відповідає реальній потребі в індексації тарифів. За наведеними розрахунками, обґрунтований діапазон коригування на 2026-2027 роки становить не більше ніж 5-14%.

Серед можливих наслідків нинішнього рішення НАДПУ називає втрати до 36 млрд грн податкових надходжень, до $2,4 млрд валютної виручки та до 96 млрд грн ВВП. Також частина вантажів може перейти на автотранспорт, що потенційно означатиме до 75 тис. додаткових вантажівок на дорогах.

Для гірничо-металургійної галузі ситуація, за оцінкою асоціації, вже є критичною. В окремих випадках логістичні витрати перевищують прибуток із тонни продукції, через що експортні контракти стають збитковими.

Водночас сама «Укрзалізниця» стикається з дефіцитом локомотивів, нестачею машиністів, скороченням робочого парку вагонів і зносом інфраструктури. Але ці проблеми не можна вирішувати за рахунок подальшого підвищення тарифів для промисловості.

Асоціація пропонує п’ять першочергових кроків: запровадити знижки до 25% для станцій у 150-200 км від лінії фронту, фінансувати пасажирські перевезення з бюджету через PSO, відновлювати парк локомотивів і бригад за допомогою міжнародних партнерів, а також оптимізувати витрати УЗ та поставити за мету повернення вантажної бази до 200 млн тонн.

У НАДПУ підкреслюють: у воєнний час транспортна інфраструктура є частиною економічної стійкості країни, тому тарифна політика має бути спрямована на збереження виробництва й експорту, а не на подальше скорочення вантажів.

Теги: Укрзалізниця промисловість перевезення

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