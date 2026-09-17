ДТЕК Ахметова залучив найбільше фінансування DFC США в енергетику України з початку повномасштабної війни

ДТЕК Ахметова отримав найбільше фінансування DFC США для енергетики України з початку вторгнення

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) схвалила кредит для компанії ДТЕК Ріната Ахметова на фінансування проєкту систем зберігання енергії потужністю 200 МВт/400 МВт·год. Угода стала найбільшою для DFC в енергетичному секторі України з початку повномасштабного вторгнення. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що кредит був схвалений Радою директорів DFC 16 вересня. У ДТЕК наголошують, що угода відкриває можливості для залучення більшого обсягу іноземних приватних інвестицій у відновлення України.

Системи зберігання енергії ДТЕК уже працюють на шести майданчиках в Україні. Вони мають загальну потужність 200 МВт та ємність 400 МВт·год і здатні реагувати на порушення в роботі мережі за лічені мілісекунди, допомагаючи підтримувати стабільність енергосистеми.

«Рішення DFC є виявом довіри до нашого енергетичного сектору та свідчить про те, що Україна є привабливим напрямком для міжнародних інвесторів. Ця угода дозволяє компанії ДТЕК, яка є найбільшим приватним інвестором в Україні, спрямувати додатковий капітал на реалізацію низки проєктів, що зміцнять нашу спільну енергетичну безпеку», – заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Генеральний директор DFC Бен Блек наголосив, що такі інвестиції сприятимуть американському експорту, захисту критичної інфраструктури України та посиленню позицій американських компаній на міжнародних ринках.

Нагадаємо, раніше ДТЕК запустив найбільший в Україні комплекс систем зберігання енергії.