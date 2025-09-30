Скільки газу треба Україні, аби пережити зиму? Дані Міненерго

Для проходження опалювального сезону до підземних газових сховищ Україна закачає 13,2 млрд куб. метрів

На початок осінньо-зимового періоду (до 01.11.2025) передбачено закачати до підземних сховищ не менше 13,2 млрд куб. метрів газу. Запланований обсяг імпорту природного газу має скласти не менше 4,6 млрд куб. метрів. Про це «Главкому» повідомило Міненерговугілля.

На 14 вересня в підземних газових сховищах зберігалося приблизно 12 млрд куб м природного газу.

В Україні опалювальний сезон розпочинається тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становить +8 градусів або нижче. Зазвичай це відбувається в середині жовтня (з 15 жовтня), але місцева влада може ухвалювати рішення раніше чи пізніше, залежно від погодних умов.

За даними ExPro, на 14 вересня 2025 року в українських підземних газових сховищах зберігалося 12,055 млрд куб м природного газу. Для порівняння, 14 вересня 2024 року у сховищах було практично такий же обсяг – 12,05 млрд куб м. У вересні 2025 році Україна щодня закачує до сховищ у середньому 53,9 млн куб м природного газу, в 2,3 рази більше, ніж у вересні 2024 року. Близько половини обсягів закачування складає імпортний ресурс. Середньодобовий обсяг імпорту – 23,6 млн куб м у вересні, майже весь ресурс забезпечує державна НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, що державна компанія «Нафтогаз України» веде переговори з американськими виробниками щодо прямих контрактів на постачання зрідженого природного газу (LNG). Близько 10% імпорту газу до України наразі надходить зі США через польську компанію PKN Orlen. Прямі угоди мають допомогти диверсифікувати поставки та знизити залежність від посередників.

«Одним з ключових джерел поставок для нас є американський скраплений газ. Це дозволяє не лише диверсифікувати постачання газу, а й посилити стратегічну співпрацю», – зазначив очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький.

«Нафтогаз» та Orlen уже підписали четвертий контракт 2025 року про постачання додаткових 140 млн кубометрів LNG зі США. Газ регазифікуватиметься на терміналах у Свіноуйсьце (Польща) або Клайпеді (Литва) і транспортуватиметься до України через польську газотранспортну систему.