«Нафтогаз» отримає 300 млн євро від Європейського інвестиційного банку

«Нафтогаз» зобов'язується реінвестувати гроші у проєкти з відновлюваної енергетики та декарбонізації

«Нафтогаз» підписав кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком на 300 млн євро. Гроші підуть на закупівлю газу, зокрема для забезпечення стабільного газопостачання під час зими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Фінансування реалізується в межах плану підтримки енергетики України, запровадженого Європейським інвестиційним банком, та забезпечується гарантією Європейської комісії в рамках Ukraine Investment Framework. У межах угоди «Нафтогаз» зобов'язується реінвестувати суму, еквівалентну кредиту Європейського інвестиційного банку, у проєкти з відновлюваної енергетики та декарбонізації.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила на важливості угоди для енергетичної стійкості України. «Завдяки цьому фінансуванню Україна зможе забезпечити запаси газу і стабільне постачання тепла цієї зими для домівок сотень тисяч людей, навіть в умовах постійних ворожих обстрілів. Також ця угода є продовженням переходу «Нафтогазу» до відновлюваних джерел енергії та декарбонізації. Це важливий крок до створення сучасної енергетичної системи та інтеграції України до Європейського Союзу», – зазначила глава уряду.

Нагадаємо, «Нафтогаз» пропонує кілька проєктів, які можуть стати першими в рамках угоди про ресурси з США. Голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький повідомив, що компанія запропонувала десять проєктів, спрямованих на видобуток і енергоефективність.

Як повідомлялося, «Нафтогаз» проводить переговори з низкою американських виробників щодо прямих контрактів на постачання скрапленого природного газу.

Раніше повідомлялося, що Україна може зіткнутися з необхідністю імпорту до 6,3 млрд кубометрів природного газу на опалювальний сезон 2025-2026 року через суттєве вичерпання запасів у підземних сховищах.