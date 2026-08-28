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Атаки РФ знищили склади «Сільпо», «Фори» та Thrash: Fozzy Group ухвалила важке рішення

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Атаки РФ знищили склади «Сільпо», «Фори» та Thrash: Fozzy Group ухвалила важке рішення
Fozzy Group вирішила скоротити частину витрат
фото: ДСНС

Лише у серпні внаслідок російських атак постраждали 10 розподільчих центрів Fozzy Group

Російські атаки суттєво пошкодили складську та виробничу інфраструктуру Fozzy Group, яка об’єднує мережі «Сільпо», «Фора», Thrash! Траш! та Fozzy. Через масштаб втрат компанія вирішила скоротити частину витрат. Цю інформацію підтвердила пресслужба Fozzy Group в коментарі Forbes, пише «Главком».

Лише у серпні внаслідок російських атак постраждали 10 розподільчих центрів Fozzy Group, через які товари надходили до магазинів мережі. Частина цих об'єктів була знищена або зазнала пошкоджень, що безпосередньо вплинуло на роботу логістичної системи компанії.

Втрати стосуються не лише будівель і складських приміщень. Внаслідок ударів компанія втратила товарні запаси, які зберігалися на пошкоджених об'єктах. Також були пошкоджені елементи логістичної та виробничої інфраструктури, необхідні для зберігання, обробки та подальшого постачання продукції до торговельних точок.

Окремих втрат зазнали магазини та виробничі потужності. Російський удар знищив супермаркет «Сільпо» у Кривому Розі. У ніч проти 28 серпня були пошкоджені гіпермаркет Fozzy та виробничі об'єкти у Вишневому. Таким чином, атаки зачепили одразу кілька ланок роботи групи – від зберігання товарів до їх виробництва та продажу.

У Fozzy Group зазначили, що через пошкодження та втрату частини об'єктів компанії довелося оперативно перебудовувати логістичну систему. Потрібно було змінювати маршрути доставки, перерозподіляти товарні потоки між розподільчими центрами та шукати можливості для відновлення постачання магазинів.

Це, своєю чергою, призвело до помітного зростання логістичних витрат. Компанія змушена витрачати додаткові ресурси не лише на відновлення пошкодженої інфраструктури, а й на організацію альтернативної доставки та підтримання роботи торговельної мережі.

На тлі цих втрат Fozzy Group вирішила скоротити частину витрат. Компанія призупинила найм на відкриті вакансії, скасувала запланований на осінь перегляд зарплат і преміювання за третій та четвертий квартали. Також із 1 жовтня призупинять програму добровільного медичного страхування. У Fozzy Group наголосили, що ці рішення не є безстроковими. Їх переглянуть після того, як компанія матиме чіткіше розуміння фінансових результатів і грошових потоків.

Наразі головним завданням групи є стабілізація постачання товарів до магазинів, відновлення пошкоджених об'єктів та перебудова логістики після серії російських ударів. Варто нагадати, що російські атаки знищили близько 90% логістичної інфраструктури, яку торговельні мережі використовували для зберігання та розподілу продуктів харчування. Водночас українцям не загрожує системний дефіцит продуктів.

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Теги: війна бомбардування Сільпо ракетна атака

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