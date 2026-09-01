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Масована атака РФ забрала життя шістьох залізничників – «Укрзалізниця»

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Масована атака РФ забрала життя шістьох залізничників – «Укрзалізниця»
Ще один залізничник отримав поранення та перебуває в лікарні
фото: ДСНС

Внаслідок російського удару залізнична інфраструктура зазнала значних руйнувань

У ніч проти 1 вересня російські війська прицільно атакували залізничне депо та інші об’єкти «Укрзалізниці» в Києві. Внаслідок удару загинули семеро людей, шестеро з них – працівники залізниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву «Укрзалізниці» .

Ще один залізничник отримав поранення та перебуває в лікарні. За словами голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, колеги надають йому необхідну допомогу.

«Десятки наших колег встигли врятуватися в укриттях», – повідомив Перцовський. За його словами, залізничники від самого ранку працюють на місці удару та допомагають ліквідувати наслідки атаки.

Внаслідок російського удару залізнична інфраструктура зазнала значних руйнувань. Один із цехів повністю зруйнований, на кількох ділянках тривали пожежі, які ліквідовували рятувальники. Через пошкодження на двох перегонах тимчасово перекривали рух, однак згодом його відновили. В «Укрзалізниці» також повідомили, що зв’язуються з родинами загиблих працівників та допомагають їм пережити наслідки трагедії.

Окремо компанія закликала небайдужих допомогти пораненому залізничнику Володимиру Губському. Для нього потрібна III (3) позитивна група крові. Донорську кров можна здати у Київських міських центрах крові на вулиці Максима Берлінського, 12 та проспекті Алішера Навої, 1.

Нагадаємо, уночі 1 вересня російські терористи атакували Київ ракетами. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про загибель людей.

Як повідомлялося, унаслідок нічної балістичної атаки РФ по залізничній інфраструктурі Києва загинули семеро людей. За словами Олександра Перцовського, один співробітник дістав поранення та перебуває в лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

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