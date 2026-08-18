Втрати ворога станом на 18 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 274 танки

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 210 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 18 серпня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 18 серпня 2026 року

Втрати ворога у війні станом на 18 серпня 2026 року інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

РФ у війні з Україною станом на 18 серпня втратила:

особового складу – близько 1 469 970 (+1 210) осіб;

танків – 12 274 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 25 162 (+7) од.;

артилерійських систем – 48 155 (+55) од.;

РСЗВ – 2 040 (+3) од.;

засобів ППО – 1 577 (+5) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 292 (+19) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 467 459 (+1 962) од.;

крилатих ракет – 5 010 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 135 891 (+443) од.;

спеціальної техніки – 4 547 (+7) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 18 серпня 2026 року