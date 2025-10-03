Головна Гроші Бізнес
В Україні змінився бізнес-клімат? Статистика ФОПів по регіонах

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
В Україні змінився бізнес-клімат? Статистика ФОПів по регіонах
В Україні побільшало втраченої та викраденої зброї
колаж: glavcom.ua

Понад 225 тис ФОПів відкрито цьогоріч, але 45 тис торішніх бізнесів закрилися

За 9 місяців 2025 року в Україні спостерігається висока активність приватного підприємництва. За даними Єдиного державного реєстру, було зареєстровано понад 225 тис нових ФОПів (225 046), що майже відповідає показникам минулого року. Водночас зросла і кількість припинення діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот.

Кількість нових реєстрацій поступово зростала: якщо в січні було відкрито 21,4 тис нових бізнесів, то у вересні цей показник сягнув рекордних 29,6 тис.

В Україні змінився бізнес-клімат? Статистика ФОПів по регіонах фото 1
інфографіка: Опендатабот

Однак, цьогоріч свою діяльність припинили 213 293 ФОПи. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Особливу увагу привертає те, що понад 45 тис із тих, хто закрився у 2025 році, були зареєстровані лише у 2024 році – це свідчить про високу волатильність нових бізнесів. Загалом, цього року бізнесів відкрилося на 15 тис більше, ніж закрилося.

В Україні змінився бізнес-клімат? Статистика ФОПів по регіонах фото 2

Найбільше нових ФОПів традиційно з'явилося у Києві (30,5 тис). Далі йдуть Дніпропетровщина (22,2 тис) та Львівщина (17,2 тис). Найчастіше закривалися підприємства у Києві, на Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині.

В Україні змінився бізнес-клімат? Статистика ФОПів по регіонах фото 3

Традиційно найпопулярнішою сферою серед новостворених підприємців є торгівля, яка становить 29% (роздрібна) та 8% (оптова) від загальної кількості. За нею йдуть IT, ресторани та інформаційні послуги.

В Україні змінився бізнес-клімат? Статистика ФОПів по регіонах фото 4
інфографіка: Опендатабот

Цього року жінки стали рушійною силою у створенні бізнесу: 6 із 10 нових ФОПів відкривають саме вони. Жінки активно йдуть у послуги, освіту та медицину. Чоловіки ж частіше займаються кур'єрською доставкою, логістикою та будівництвом.

В Україні змінився бізнес-клімат? Статистика ФОПів по регіонах фото 5
інфографіка: Опендатабот

Також активно йдуть у приватне підприємництво іноземці: 1648 нових ФОПів відкрили нерезиденти, більшість із яких є громадянами Азербайджану, Росії, Узбекистану, Молдови та Вірменії.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Україні було втрачено та викрадено понад 491 тисячу одиниць зброї. Це свідчить про майже дворазове зростання цього показника лише за останній рік, що викликає серйозне занепокоєння. За даними Міністерства внутрішніх справ, загальна кількість втраченої та викраденої зброї зросла з 270,9 тисячі у вересні 2024 року до 491,4 тисячі у вересні цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот.

