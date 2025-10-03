В Україні змінився бізнес-клімат? Статистика ФОПів по регіонах

Понад 225 тис ФОПів відкрито цьогоріч, але 45 тис торішніх бізнесів закрилися

За 9 місяців 2025 року в Україні спостерігається висока активність приватного підприємництва. За даними Єдиного державного реєстру, було зареєстровано понад 225 тис нових ФОПів (225 046), що майже відповідає показникам минулого року. Водночас зросла і кількість припинення діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот.

Кількість нових реєстрацій поступово зростала: якщо в січні було відкрито 21,4 тис нових бізнесів, то у вересні цей показник сягнув рекордних 29,6 тис.

інфографіка: Опендатабот

Однак, цьогоріч свою діяльність припинили 213 293 ФОПи. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Особливу увагу привертає те, що понад 45 тис із тих, хто закрився у 2025 році, були зареєстровані лише у 2024 році – це свідчить про високу волатильність нових бізнесів. Загалом, цього року бізнесів відкрилося на 15 тис більше, ніж закрилося.

Найбільше нових ФОПів традиційно з'явилося у Києві (30,5 тис). Далі йдуть Дніпропетровщина (22,2 тис) та Львівщина (17,2 тис). Найчастіше закривалися підприємства у Києві, на Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині.

Традиційно найпопулярнішою сферою серед новостворених підприємців є торгівля, яка становить 29% (роздрібна) та 8% (оптова) від загальної кількості. За нею йдуть IT, ресторани та інформаційні послуги.

інфографіка: Опендатабот

Цього року жінки стали рушійною силою у створенні бізнесу: 6 із 10 нових ФОПів відкривають саме вони. Жінки активно йдуть у послуги, освіту та медицину. Чоловіки ж частіше займаються кур'єрською доставкою, логістикою та будівництвом.

інфографіка: Опендатабот

Також активно йдуть у приватне підприємництво іноземці: 1648 нових ФОПів відкрили нерезиденти, більшість із яких є громадянами Азербайджану, Росії, Узбекистану, Молдови та Вірменії.

