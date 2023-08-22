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Приватні газовидобувники допоможуть «Нафтогазу» пройти опалювальний сезон – Центр Економічного Відновлення

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Приватні газовидобувники допоможуть «Нафтогазу» пройти опалювальний сезон – Центр Економічного Відновлення
Приватні компанії займають серйозну частку на ринку і щороку нарощують видобуток на мільйони кубометрів газу
фото з відкритих джерел

Нещодавно «Нафтогаз» почав купляти газ у приватних газовидобувників

Приватні газовидобувні компанії допоможуть державному «Нафтогазу» накопичити газ для проходження наступного опалювального сезону.

Про це заявив Володимир Бужан. експерт Центру Економічного Відновлення.

За його словами, нещодавно «Нафтогаз» почав купляти газ у приватних газовидобувників. Він додав, що ці компанії займають серйозну частку на ринку і щороку нарощують видобуток на мільйони кубометрів газу.

«На виході можна сказати, що вони допоможуть «Нафтогазу» пройти опалювальний сезон як учаснику схеми ПСО, який має постачати і на генеруючі компанії і населенню безпосередньо», – сказав Бужан.

Нагадаємо, за три місяці «Нафтогаз» за збалансованою ціною купив 700 млн куб. м газу.

Теги: опалювальний сезон газ Нафтогаз України

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