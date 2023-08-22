Приватні газовидобувники допоможуть «Нафтогазу» пройти опалювальний сезон – Центр Економічного Відновлення

Приватні компанії займають серйозну частку на ринку і щороку нарощують видобуток на мільйони кубометрів газу

Нещодавно «Нафтогаз» почав купляти газ у приватних газовидобувників

Приватні газовидобувні компанії допоможуть державному «Нафтогазу» накопичити газ для проходження наступного опалювального сезону.

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Про це заявив Володимир Бужан. експерт Центру Економічного Відновлення.

За його словами, нещодавно «Нафтогаз» почав купляти газ у приватних газовидобувників. Він додав, що ці компанії займають серйозну частку на ринку і щороку нарощують видобуток на мільйони кубометрів газу.

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«На виході можна сказати, що вони допоможуть «Нафтогазу» пройти опалювальний сезон як учаснику схеми ПСО, який має постачати і на генеруючі компанії і населенню безпосередньо», – сказав Бужан.

Нагадаємо, за три місяці «Нафтогаз» за збалансованою ціною купив 700 млн куб. м газу.