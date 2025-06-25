Метінвест залучає до роботи студентів-українців із Великої Британії

Steel Force: Метхолдинг Ахметова відкриває шлях додому для українських студентів із Великої Британії

Група Метінвест Ріната Ахметова запустила Steel Force – програму стажування для українських студентів, які здобувають вищу освіту у Великій Британії. Найуспішніші учасники програми пройдуть оплачуване стажування на підприємствах компанії. Мета програми – дати молоді можливість для розвитку та побудови кар’єри в міжнародній компанії, та залучити її до реалізації проєктів, актуальних для розвитку і відновлення України.

Ідея такої програми стажування виникла у генерального директора Метінвесту Юрія Риженкова після спілкування зі студентами української асоціації King’s College London. Для залучення талановитої молоді керівники компанії провели низку зустрічей в університетах Великої Британії: познайомили студентів із Метінвестом, розповіли про управлінські виклики під час війни в Україні.

«Люди завжди були й залишаються найбільшою цінністю Метінвесту. Ми переконані, що молодь – це не лише майбутнє нашої компанії, а й рушійна сила відновлення України. Створюючи програму стажування, ми хочемо підтримати молодих українців за кордоном, дати їм можливість отримати цінний професійний досвід і водночас зберегти міцний зв’язок із батьківщиною. Наше завдання – не лише залучити талановиту молодь, а й створити умови, за яких вона працюватиме для України, щоб разом будувати її майбутнє», – каже директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

До участі в програмі подали заявки майже 90 студентів. З них обрали 30 учасників із 16 університетів Великої Британії. На першому етапі їх об’єднали в команди, які за підтримки менторів – керівників Метінвесту різних ланок – працювали над реальними бізнес-кейсами компанії. Для них провели майстер-класи, практикуми та зустрічі з керівниками, а також організували екскурсію на Spartan UK – прокатний завод Метінвесту в Ньюкаслі. Підприємство є єдиним виробником гарячекатаного товстолистового прокату у Великій Британії з потужністю приблизно 200 тис. тонн на рік.

Потім учасники захистили фінальні проєкти перед журі, до складу якого ввійшли топменеджери Метінвесту: перемогу здобули роботи, присвячені концепції відбудови України «Сталева мрія» та поверненню молоді на батьківщину. Також команди відзначили за бізнес-кейси щодо розрахунку інвестиційної привабливості одного з проєктів Метінвесту, стратегію розвитку компанії як європейського виробника та дослідження впливу Brexit на британську металургію і транскордонну торгівлю з ЄС.

На другий етап програми запросять найкращих учасників: вони протягом трьох місяців пройдуть оплачуване стажування на підприємствах у країнах присутності Метінвесту.

«Метінвест – не просто найбільша приватна компанія України. Під час пошуку програми стажування для мене головними були цінності компанії, які збігаються з моїми. Я шукала роботодавця, який активно долучається до відбудови України, на практиці підтримує нашу армію та реалізує масштабні соціальні ініціативи», – каже студентка University of Aberdeen Анастасія Коркіна.

Як відомо, Група Метінвест Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.