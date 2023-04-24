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Хаос на нафтогазовому ринку України. До чого призводить перерозподіл приватного видобутку – ЗМІ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Хаос на нафтогазовому ринку України. До чого призводить перерозподіл приватного видобутку – ЗМІ
Ринок незалежного газовидобутку України невеликий
фото з відкритих джерел

Специфіка газовидобувного бізнесу така, що ні активи, ні видобутий ресурс забрати чи вивезти з України неможливо

За останній місяць кілька приватних газовидобувних компаній опинилося під ударом з боку державних органів. Так, на початку квітня, за матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) суд арештував корпоративні права трьох підприємств, які працювали на Сахалінському нафтогазовому родовищі. Йдеться про ТОВ «Сахалінське», ТОВ «Сіріус-1» та ТОВ «Іст Юроуп Петролеум», пише ЕнергоБізнес.

Згодом, 12 квітня Служба безпеки України арештувала 30 газових свердловин компанії «Укргазвидобуток», на яких вже зупинено видобуток газу, та арештував 18 млн куб м газу, що знаходиться в підземних сховищах. Майже одночасно Печерський районний суд міста Києва передав корпоративні права на ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» на баланс Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це говориться в статті видання ЕнергоБізнес.

Насправді ринок незалежного газовидобутку України невеликий, близько двох десятків компаній, при цьому власників бізнесу ще менше. Тому контролювати цю галузь можна без особливих проблем. Головний актив будь-якої видобувної компанії це родовище (спеціальний дозвіл на видобуток), а вже потім свердловини і інфраструктура. Специфіка газовидобувного бізнесу така, що ні активи, ні видобутий ресурс забрати чи вивезти з України неможливо.

Ситуація газовидобувного ринку, де домінує великий бізнес, пов’язаний з олігархами може не подобатися, проте він ефективно працює у конкурентному середовищі, нарощує видобуток, впроваджує новітні технології, забезпечує надходження в держбюджет десятки млрд грн. На сьогодні, приватні газовидобувні підприємства, які нещодавно зазнали втручання з боку державних і правоохоронних органів, забезпечують більше 1 млрд куб м на рік, це 20% потреб української промисловості.

Якщо держава хоче зробити газовидобуток конкурентним, тоді треба спростити прихід нових гравців, зокрема іноземних, а не нищити існуючі підприємства. Адже ні держава, ні споживачі нічого з цього не отримають.

Теги: бізнес ринок технології держава інфраструктура родовище

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