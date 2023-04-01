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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Психічно хвора держава. Про нову Концепцію зовнішньої політики РФ

glavcom.ua
Багато лікарів давно сумніваються в психічному здоров'ї Путіна та громадян Росії
фото з відкритих джерел

Хвороба триватиме доти, доки триватиме Росія

31 березня оприлюднено текст Концепції зовнішньої політики РФ, затвердженої того дня указом №226 Путіна.

Сенс і мету документа виразно окреслює вже перший абзац:

«Росія самовизначилася як самобутня країна-цивілізація, обширна євразійська та євро-тихоокеанська держава, один із суверенних центрів світового розвитку, що відіграє унікальну роль у підтриманні глобального балансу сил та забезпеченні мирного, поступального розвитку людства».

Отже, «країна-цивілізація», «один із суверенних центрів світового розвитку», забезпечення Росією «мирного поступального розвитку людства».

І далі: «Росія не вважає себе ворогом Заходу, не ізолює себе від нього, не має щодо нього ворожих намірів, розраховує на усвідомлення ним безперспективності конфронтації з Росією, прийняття багатополярних реалій».

Але водночас «Росія має намір приділяти пріоритетну увагу усуненню рудиментів домінування США та інших недружніх держав у світових справах».

І тут же тези про поглиблення зв'язків з дружніми суверенними глобальними центрами сили – Китаєм та Індією, компліменти на адресу дружньої ісламської цивілізації, намір сприяти подальшому становленню Африки, нарощувати співробітництво з Латинською Америкою.

І ще: «Пріоритети гуманітарної політики Росії за кордоном – протидія кампанії русофобії, захист російської мови, російської культури, спорту, Російської православної церкви від дискримінації».

По суті, нічого нового.

Претензії на відновлення колишньої величі доби «холодної війни» і тодішнього двополюсного світу.

Спроба розірвати єдність країн Заходу.

Спроба перетягти на себе ковдру на теренах так званого третього світу.

Неприхована погроза втручання у внутрішні справи будь-якої держави під приводом захисту так званого «російського світу».

Концепція є і вказівкою для російських органів масової пропаганди в самій РФ та за її межами, і інструкцією зарубіжним симпатикам країни-агресора.

По суті, ухвалення цього документу підтверджує діагноз психічного розладу Росії, що поєднує дві несумісні манії – переслідування та величі.

А ще підтверджує, що хвороба триватиме доти, доки триватиме Росія.

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Теги: хвороба діагноз держава росія

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