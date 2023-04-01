Психічно хвора держава. Про нову Концепцію зовнішньої політики РФ
Хвороба триватиме доти, доки триватиме Росія
31 березня оприлюднено текст Концепції зовнішньої політики РФ, затвердженої того дня указом №226 Путіна.
Сенс і мету документа виразно окреслює вже перший абзац:
«Росія самовизначилася як самобутня країна-цивілізація, обширна євразійська та євро-тихоокеанська держава, один із суверенних центрів світового розвитку, що відіграє унікальну роль у підтриманні глобального балансу сил та забезпеченні мирного, поступального розвитку людства».
Отже, «країна-цивілізація», «один із суверенних центрів світового розвитку», забезпечення Росією «мирного поступального розвитку людства».
І далі: «Росія не вважає себе ворогом Заходу, не ізолює себе від нього, не має щодо нього ворожих намірів, розраховує на усвідомлення ним безперспективності конфронтації з Росією, прийняття багатополярних реалій».
Але водночас «Росія має намір приділяти пріоритетну увагу усуненню рудиментів домінування США та інших недружніх держав у світових справах».
І тут же тези про поглиблення зв'язків з дружніми суверенними глобальними центрами сили – Китаєм та Індією, компліменти на адресу дружньої ісламської цивілізації, намір сприяти подальшому становленню Африки, нарощувати співробітництво з Латинською Америкою.
І ще: «Пріоритети гуманітарної політики Росії за кордоном – протидія кампанії русофобії, захист російської мови, російської культури, спорту, Російської православної церкви від дискримінації».
По суті, нічого нового.
Претензії на відновлення колишньої величі доби «холодної війни» і тодішнього двополюсного світу.
Спроба розірвати єдність країн Заходу.
Спроба перетягти на себе ковдру на теренах так званого третього світу.
Неприхована погроза втручання у внутрішні справи будь-якої держави під приводом захисту так званого «російського світу».
Концепція є і вказівкою для російських органів масової пропаганди в самій РФ та за її межами, і інструкцією зарубіжним симпатикам країни-агресора.
По суті, ухвалення цього документу підтверджує діагноз психічного розладу Росії, що поєднує дві несумісні манії – переслідування та величі.
А ще підтверджує, що хвороба триватиме доти, доки триватиме Росія.
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