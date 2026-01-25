Чеський постачальник техніки став найбагатшим у світовому ВПК

Компанія CSG, яку очолює Міхал Стрнад, є великим постачальником бронетехніки та боєприпасів, зокрема для потреб України

Капітал Міхала Стрнада, який очолює празьку компанію Czechoslovak Group AS (CSG), сягнув позначки у $37 млрд. Такий стрибок відбувся завдяки успішному виходу підприємства на біржу в Амстердамі: у перший же день торгів вартість акцій зросла майже на 28%, що дозволило залучити €3,3 млрд. Як зазначає Bloomberg, тепер статки Стрнада еквівалентні приблизно 10% усієї економіки Чехії, передає «Главком».

33-річний бізнесмен, який перейняв управління групою від батька у 2018 році, посів третє місце у списку найбагатших людей світу віком до 40 років. Його випереджають лише спадкоємці імперій Walmart та Red Bull. Стрімкий розвиток CSG пов’язаний із глобальним зростанням попиту на озброєння через повномасштабну війну в Україні та загальну геополітичну напруженість. Компанія є великим постачальником бронетехніки та боєприпасів, зокрема для потреб Збройних Сил України.

Сьогодні CSG – це промисловий гігант, що експортує продукцію у 70 країн світу та забезпечує роботою понад 14 тис. людей у різних регіонах, включаючи Європу та США. Міхал Стрнад залучений у сімейний бізнес ще зі шкільних років, а у 21 рік уже обійняв посаду гендиректора. Колеги та партнери, зокрема міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк, відзначають його виняткову компетентність та здатність миттєво приймати рішення без додаткових консультацій.

Отримані від розміщення акцій кошти Стрнад планує спрямувати на диверсифікацію свого портфеля. Через сімейний офіс він збирається інвестувати у цивільні проєкти, зауваживши, що його команда вже має десятки перспективних напрямків для роботи.

