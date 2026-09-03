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Рада ЄС затвердила митну реформу: нові правила торкнуться українських продавців

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Рада ЄС затвердила митну реформу: нові правила торкнуться українських продавців
Нові правила безпосередньо стосуються українських продавців, які торгують із покупцями в ЄС через міжнародні маркетплейси на кшталт Etsy, Amazon чи eBay
фото ілюстративне

Рада Євросоюзу: онлайн-платформи нестимуть відповідальність за сплату мит

Рада Європейського союзу 3 вересня остаточно ухвалила наймасштабнішу за останні десятиліття реформу митного законодавства ЄС. Нові правила покладають на онлайн-платформи відповідальність за сплату мит під час продажу товарів європейцям, запроваджують збір за обробку дрібних посилок і створюють єдиний митний орган ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Раду Європейського союзу.

За оновленим Митним кодексом ЄС, платформи електронної комерції з країн поза Євросоюзом визнаватимуться імпортерами товарів, які продають європейським покупцям. Це означає, що саме оператори маркетплейсів, а не кінцевий споживач, відповідатимуть за проходження митних формальностей і сплату належних платежів.

Для операторів, які порушуватимуть нові правила, запроваджують систему штрафів. У найсерйозніших випадках санкція може сягати шести відсотків річної вартості імпортованих компанією товарів за попередній рік. Крім штрафу, порушників можуть позбавити митних пільг і обмежити доступ до онлайн-платформ.

Окремим нововведенням стане єдиний збір за обробку дрібних посилок електронної комерції – його розмір визначить Єврокомісія до 1 листопада 2026 року. Це доповнить уже чинне тимчасове мито в три євро на посилки вартістю до 150 євро, яке ЄС запровадив 1 липня 2026 року.

Реформа також передбачає створення нового децентралізованого митного органу Євросоюзу, який координуватиме роботу національних митниць і аналізуватиме дані про імпорт та експорт через єдиний цифровий дата-хаб. Установа розміститься у французькому Ліллі та розпочне роботу у 2027 році. Найбільш прозорі компанії, які надаватимуть митниці повну інформацію про рух товарів, отримають спрощені процедури розмитнення – аж до випуску товарів у вільний обіг без втручання митників.

Що означає реформа для українського бізнесу

Нові правила безпосередньо стосуються українських продавців, які торгують із покупцями в ЄС через міжнародні маркетплейси на кшталт Etsy, Amazon чи eBay. За даними «Укрпошти», в Україні налічується близько 25 000 дрібних експортерів, чиї сукупні продажі перевищують 550 мільйонів доларів.

Значення європейського напрямку для української торгівлі й так велике: у 2025 році Україна експортувала до країн ЄС товарів на 25,48 мільярда доларів – 63,1 відсотка всього товарного експорту країни. Найбільшим напрямком залишається Польща з 5,05 мільярда доларів, за нею йдуть Німеччина (2,44 мільярда) та Італія (2,28 мільярда).

Остаточно текст реформи мусить схвалити Європарламент – це очікується вже у вересні, після чого документ підпишуть і опублікують в офіційному журналі ЄС. Використання нового митного дата-хабу стане обов'язковим для e-commerce-компаній з 1 липня 2028 року, а для решти трейдерів – з 1 березня 2034 року.

Нагадаємо, Верховна Рада не підтримала законопроєкти про скасування пільги на безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро в Україну – відповідні документи повернули на доопрацювання.

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Теги: податки реформа Польща Німеччина Єврокомісія Європарламент експорт імпорт Україна пільги правила Amazon Верховна Рада

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