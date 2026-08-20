Новий корупційний скандал в Україні посилює занепокоєння Заходу – Financial Times

Після новин про корупцію мієнародні партнери втрачають довіру та збільшується тиск на президента України

Черговий корупційний скандал в Україні збільшує тиск на президента Володимира Зеленського та викликає занепокоєння серед західних партнерів. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

У центрі антикорупційного розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) опинилася колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, яка вважається близькою соратницею глави держави.

Нові обвинувачення з боку НАБУ здатні спровокувати черговий гучний скандал довкола керівництва країни. Зазначається, що це відбувається на тлі критичних заяв звільненого міністра оборони Михайла Федорова, який раніше звинуватив керівництво держави в тому, що масштабні корупційні прояви підривають боротьбу України проти російської агресії.

Збільшення кількості розслідувань щодо близького оточення президента вже позначається на рівні підтримки глави держави всередині країни та викликає застереження у міжнародних партнерів, які надають фінансову й військову допомогу.

«Зростання кількості справ проти кількох близьких соратників Зеленського викликало занепокоєння у західних партнерів України, які надали країні мільярди доларів для підтримки її економіки та підтримки армії», – зазначає Financial Times.

Як відомо, колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що після проведених у неї обшуків отримала повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Водночас вона спростувала інформацію про своє затримання та повідомила про рішення залишити посаду.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП повідомили про проведення масштабної спецоперації «Форест Гамп» із викриття діяльності злочинної організації. За даними антикорупційних органів, у справі фігурують народні депутати, посадовці Офісу президента, Кабінету міністрів та інших органів державної влади.