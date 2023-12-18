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Кому у 2024 році доведеться встановити платіжні термінали: роз’яснення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кому у 2024 році доведеться встановити платіжні термінали: роз’яснення
Торговці, які ведуть господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб, мають встановити POS-термінали
фото з відкритих джерел

За порушення вимог доведеться сплатити штраф

Із 1 січня 2024 року зросте кількість підприємців, яким потрібно встановити POS-термінали для безготівкових розрахунків. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів № 894 від 29 липня 2022 року.

Згідно з документом, торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб, мають обов'язково встановити POS-термінали. Безготівковий розрахунок має забезпечуватися при продажу товарів (наданні послуг), зокрема й тих, реалізація чи надання яких здійснюється дистанційно.

За порушення вимог передбачена адміністративна відповідальність: штраф для ФОПа чи посадовця підприємства від 1700 до 3400 гривень, а в разі повторного порушення протягом року – від 8500 до 17000 гривень.

Нагадаємо, що з 5 червня 2023 року всі банки України щотижня надсилають до Нацбанку дані про карткові операції своїх клієнтів. Звітують щопонеділка до 16:00 про безготівкові платежі за попередній тиждень. 

До слова, президент Володимир Зеленський 6 грудня підписав закон про скасування мораторію на податкові перевірки.

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Теги: гроші бізнес

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