Світовий банк виділяє Україні додаткове фінансування

Кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО

Світовий банк виділяє Україні додаткові $1,34 млрд. Кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету. Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

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Основна частина цього пакету фінансування – 1,086 млрд – це кошти Уряду Японії. Інше – гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).

«Фінансова допомога міжнародних партнерів дає нам можливість забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби нашої армії», – відзначив Шмигаль.

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Глава уряду наголосив, що фінансова допомога міжнародних партнерів дає нам можливість забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби нашої армії.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає $1,2 млрд від Світового банку під гарантії уряду Японії.Зазначається, що кошти будуть спрямовані на підтримку 29 програм соціальної допомоги «найуразливішому населенню України» у рамках проекту Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience та Efficiency (INSPIRE). Гроші планують направити на підтримку сиріт, дітей, які перебувають під опікою, соціально не захищених студентів, а також жертв катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції та торгівлі людьми.