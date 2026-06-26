Найбільша криптобіржа світу припинила роботу на частині ринків ЄС: причина

Binance відкликала заявку на ліцензію та припинила роботу в частині ЄС

Binance не отримала ліцензію за новими правилами Євросоюзу та повідомила користувачів про припинення частини послуг

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance припинила надання частини послуг у низці країн Європейського Союзу після того, як не змогла отримати ліцензію відповідно до нових вимог ЄС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, з 1 липня всі компанії, що працюють із криптоактивами на території Євросоюзу, повинні мати ліцензію відповідно до Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA). За відсутності такого дозволу їм загрожують санкції.

Як зазначає Financial Times, Binance відкликала свою заявку на отримання ліцензії в Греції, пояснивши це наміром повторно пройти процедуру ліцензування через іншу державу-члена ЄС.

Компанія вже почала надсилати повідомлення своїм клієнтам у країнах Євросоюзу. Зокрема, французьких користувачів поінформували, що з 1 липня місцевий підрозділ Binance більше не прийматиме нових клієнтів і не надаватиме послуг, пов'язаних із криптоактивами.

Пізніше біржа уточнила, що аналогічні повідомлення отримали користувачі й на інших ринках Європейського Союзу. Водночас у Binance наголосили, що кошти клієнтів залишаються у безпеці.

«Ваші активи надійно захищені й будуть доступні вам у будь-який час», – повідомили в компанії.

У Binance також заявили, що відкликали заявку в Греції після оцінки строків її розгляду та вирішили продовжити процес отримання ліцензії в іншій юрисдикції ЄС.

Регламент ЄС про ринки криптоактивів (MiCA), який набув чинності у 2024 році, встановив єдині правила для криптовалютних компаній у країнах Європейського Союзу. Документ передбачає обов'язкове ліцензування, посилення захисту інвесторів і вимоги щодо протидії відмиванню коштів. Перехідний період для отримання необхідних дозволів завершується 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, 24 червня Bitcoin різко подешевшав, уперше з кінця 2024 року опустившись нижче позначки $60 тис. За даними CoinDesk та Rio Times, криптовалюта втратила понад 5% вартості за добу на тлі масштабного розпродажу акцій виробників мікрочипів і компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом. Разом із Bitcoin знизилися курси Ethereum, XRP, Solana та інших популярних криптоактивів.