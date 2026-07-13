Антимонопольний комітет вніс до чорного списку майже 800 ФОПів: причина

Найбільше ФОПів із чорного списку зареєстровано на Львівщині

Станом на кінець червня 2026 року у чорному списку Антимонопольного комітету України перебували 797 фізичних осіб-підприємців. Це становить 30% від загальної кількості компаній, внесених до цього переліку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

«До чорного списку потрапляють підприємці, яких АМКУ визнав винними у змові під час участі в державних закупівлях. Йдеться про ситуації, коли кілька учасників тендеру лише створюють видимість конкуренції, а насправді заздалегідь домовляються, хто переможе. У результаті держава може переплачувати за товари, роботи чи послуги, а інші учасники втрачають шанс чесно виграти тендер», – пояснюється у матеріалі.

Зазначається, що потрапляння до цього переліку має наслідки: протягом трьох років після рішення АМКУ такі підприємці можуть бути відсторонені від участі в публічних закупівлях.

Кількість підприємців-порушників зростає рік до року. Якщо у 2024 році було ухвалено 242 рішення щодо ФОПів, то у 2025 році – вже 306. Це найбільший показник за останні 10 років. Ще 186 підприємцями, яких Комітет визнав учасниками антиконкурентних узгоджених дій, поповнився перелік цьогоріч.

Найбільше ФОПів із чорного списку зареєстровано на Львівщині – 95 підприємців, або майже 12% від загальної кількості. Далі йдуть Дніпропетровщина (81 ФОП), Київ (78), Вінниччина (52) та Івано-Франківщина (39).

Майже кожен третій такий підприємець працює у сфері оптової торгівлі – таких налічується 231 ФОП. Ще 139 підприємців займаються роздрібною торгівлею. Також серед порушників є представники сфери громадського харчування (47), спеціалізованих будівельних робіт (33) та будівництва будівель (32).

Нагадаємо, за два квартали 2026 року в Україні відкрили на 39 214 більше ФОПів, ніж припинили діяльність. Найактивніше підприємництво зростало у сфері освіти.