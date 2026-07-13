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Антимонопольний комітет вніс до чорного списку майже 800 ФОПів: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Антимонопольний комітет вніс до чорного списку майже 800 ФОПів: причина
Кількість підприємців-порушників зростає рік до року
фото: Pixabay

Найбільше ФОПів із чорного списку зареєстровано на Львівщині

Станом на кінець червня 2026 року у чорному списку Антимонопольного комітету України перебували 797 фізичних осіб-підприємців. Це становить 30% від загальної кількості компаній, внесених до цього переліку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

«До чорного списку потрапляють підприємці, яких АМКУ визнав винними у змові під час участі в державних закупівлях. Йдеться про ситуації, коли кілька учасників тендеру лише створюють видимість конкуренції, а насправді заздалегідь домовляються, хто переможе. У результаті держава може переплачувати за товари, роботи чи послуги, а інші учасники втрачають шанс чесно виграти тендер», – пояснюється у матеріалі.

Антимонопольний комітет вніс до чорного списку майже 800 ФОПів: причина фото 1

Зазначається, що потрапляння до цього переліку має наслідки: протягом трьох років після рішення АМКУ такі підприємці можуть бути відсторонені від участі в публічних закупівлях.

Кількість підприємців-порушників зростає рік до року. Якщо у 2024 році було ухвалено 242 рішення щодо ФОПів, то у 2025 році – вже 306. Це найбільший показник за останні 10 років. Ще 186 підприємцями, яких Комітет визнав учасниками антиконкурентних узгоджених дій, поповнився перелік цьогоріч.

Антимонопольний комітет вніс до чорного списку майже 800 ФОПів: причина фото 2

Найбільше ФОПів із чорного списку зареєстровано на Львівщині – 95 підприємців, або майже 12% від загальної кількості. Далі йдуть Дніпропетровщина (81 ФОП), Київ (78), Вінниччина (52) та Івано-Франківщина (39).

Майже кожен третій такий підприємець працює у сфері оптової торгівлі – таких налічується 231 ФОП. Ще 139 підприємців займаються роздрібною торгівлею. Також серед порушників є представники сфери громадського харчування (47), спеціалізованих будівельних робіт (33) та будівництва будівель (32).

Нагадаємо, за два квартали 2026 року в Україні відкрили на 39 214 більше ФОПів, ніж припинили діяльність. Найактивніше підприємництво зростало у сфері освіти.

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Теги: Антимонопольний комітет ФОП

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