В Україні зростає кількість ФОПів: які регіони лідирують

Найактивніше підприємництво зростало у сфері освіти

За два квартали 2026 року в Україні відкрили на 39 214 більше ФОПів, ніж припинили діяльність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Так, 141 472 підприємці розпочали свою діяльність, водночас 102 258 ФОПів закрились цьогоріч. Кількість відкриттів майже не змінилась, натомість закриттів поменшало на 36%, порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Найактивніше підприємництво зростало у сфері освіти: чистий приріст (відкриття за мінусом закритих справ) +3 902 справ. Майже такий самий приріст зафіксовано у роздрібній торгівлі (+3 596). До п’ятірки сфер із найбільшим приростом МСБ (малий та середній бізнес) також увійшли поштова та кур’єрська діяльність (+2 558), операції з нерухомістю (+2 504) та оптова торгівля (+2 391).

Водночас найбільше падіння зафіксоване серед підприємців, які займаються ремонтом комп’ютерів та обладнання: -365 ФОПів. Незначне зменшення також зафіксовано у сфері охоронних послуг (-35), телекомунікацій (-22), збирання відходів (-19) та оброблення деревини (-17).

Лідерами за приростом ФОПів стали Київ (+5 058), Дніпропетровщина (+4 284), Львівщина (+4 254), Київщина (+3 756) та Одещина (+2 955).

Натомість скорочення кількості підприємців зафіксували у трьох прифронтових та окупованих регіонах: Донеччині (-569), Херсонщині (-293) та Луганщині (-93). У решті регіонів кількість малих та середніх бізнесів лише зростає.

До слова, 302 260 фізичних осіб-підприємців працевлаштували понад 817 тис. українців торік. Наразі на одного підприємця із найманими працівниками припадає, у середньому, три співробітники.