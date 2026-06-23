Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Компанія Lego подала до суду на українського ФОПа: деталі справи

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
google social img telegram social img facebook social img
Компанія Lego подала до суду на українського ФОПа: деталі справи
Якщо вину підприємця доведуть - він має сплатити мільйонну компенсацію та штраф
фото з відкритих джерел

Виробник іграшок вимагає заборонити реалізацію товару, знищити контрафактну продукцію та виплатити компенсацію

Данська компанія Lego Group розпочала судовий спір з українським підприємцем, якого звинувачує у продажу копій відомих конструкторів. Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі ухвалою від 11 червня 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

За даними позову, через інтернет-магазин podarok.in.ua продавалися конструктори, які, на думку представників Lego, копіюють серію Lego Technic. Також компанія заявляє про незаконне використання дизайну упаковок, що має правовий захист.

У справі йдеться про відомі моделі автівок та більше мільйона гривень компенсації

За матеріалами справи, відповідач підробив 5 моделей конструктора.

  • Porsche GT3 RS;
  • Bugatti Chiron;
  • Porsche 911 RSR;
  • Land Rover Defender;
  • Lamborghini Sian.
На офіційних маркетплесах вартість,наприклад, Lamborghini Sian коливається у межах 20 тис гривень
На офіційних маркетплесах вартість,наприклад, Lamborghini Sian коливається у межах 20 тис гривень
скріншот: toysline.com.ua
За подібну продавець просить втричі менше
За подібну продавець просить втричі менше
скріншот: podarok.in.ua

Представники LEGO вимагають від суду:

  • заборонити підприємцю використовувати дизайн упаковок Lego Technic та продавати спірні конструктори;
  • вилучити й знищити всі копії товарів, які є предметом позову;
  • стягнути компенсацію у розмірі 1 164 800 грн;
  • додатково накласти штраф у 10% від суми компенсації – 116 480 грн, який має надійти до державного бюджету.

Окремо у справі виник технічний момент із встановленням власника сайту. Представники Lego зверталися до хостинг-провайдера ТОВ «Хостінг Україна» із запитом щодо даних власника ресурсу, однак відповіді не отримали.

Після цього компанія звернулася до суду. Суд зобов’язав провайдера надати інформацію про власника сайту, зокрема дані про особу чи компанію, контакти та реєстраційні відомості.

Справу розглядатимуть у загальному позовному провадженні. Підготовче засідання призначили на 13 серпня 2026 року.

Український підприємець має 15 днів після отримання ухвали, щоб подати відзив на позов. У разі його відсутності суд може розглянути справу на підставі матеріалів, які надала сторона Lego.

Раніше «Главком» писав про те, як угорський художник Балаж Дочі та його помічники зібрали повнорозмірний трамвай із деталей Lego у центрі угорського Будапешта. Для трамваю завдовжки 11 м знадобилося 1,8 млн деталей.

До слова, відомий виробник іграшок Lego відмовиться від нафти під час виробництва деталей популярного дитячого конструктора. Виробник Lego заявив, що йде шляхом заміни викопного палива, що використовується для виробництва його фірмових пластикових деталей.

Читайте також:

Теги: суд штраф Lego ФОП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За умови виконання всіх реформ Україна може бути готова до членства до 2030 року
Переговори про вступ до ЄС розпочато лише тепер. Що це означає для України
13 червня, 16:46
«Вражаюча катастрофа». Як польська преса оцінює вчинок президента Навроцького
«Вражаюча катастрофа». Як польська преса оцінює вчинок президента Навроцького Сусіди
Вчора, 22:20
Оператори підрозділу NC13 Третього армійського корпусу керують наземними роботами з бункера за десятки кілометрів від лінії фронту
Армія роботів: як Україна змінила тактику та тисне на Росію
31 травня, 03:08
Протягом 2026 року зафіксовано 4 випадки виявлення регульованих шкідливих організмів
Держпродспоживслужба затримала та знищила чотири вантажі зараженої імпортної продукції
2 червня, 20:20
MIM-104 Patriot (укр. «Петріот») – зенітний ракетний комплекс
Заради Patriot Україна запропонувала Німеччині особливу угоду
4 червня, 16:40
Україна разом із міжнародними партнерами має створити умови, які дозволять громадянам безпечно повернутися додому
Лубінець розкрив, скільки людей покинули Україну від початку війни
7 червня, 15:58
Випробування ракети-перехоплювача FP-7.X – основи антибалістичної системи Freyja
Інженер Fire Point розповів, коли Україна закриє небо від балістики
17 червня, 01:39
Притула припустив, що Путін живе у власному вигаданому світі, абсолютно не розуміє реального стану справ на фронті
Притула вказав на єдину людину, яка може закінчити війну в Україні
12 червня, 15:22
У відеозверненні до португальських партнерів Терехов детально окреслив бачення майбутнього відновлення України
У Португалії пройшов форум відновлення українських громад
Сьогодні, 10:05

Соціум

Компанія Lego подала до суду на українського ФОПа: деталі справи
Компанія Lego подала до суду на українського ФОПа: деталі справи
Росіянка спалила власну квартиру за вказівкою афериста (відео)
Росіянка спалила власну квартиру за вказівкою афериста (відео)
З'явилися супутникові знімки заводу у Воронежі після ракетного удару
З'явилися супутникові знімки заводу у Воронежі після ракетного удару
Netflix продовжив ліцензію популярного російського мультфільму
Netflix продовжив ліцензію популярного російського мультфільму
Росія погодилася на діалог з Євросоюзом
Росія погодилася на діалог з Євросоюзом
Ракетний удар по Білгородщині: з'явилися перші подробиці
Ракетний удар по Білгородщині: з'явилися перші подробиці

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Сьогодні, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
Вчора, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Вчора, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Вчора, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua