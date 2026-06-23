Компанія Lego подала до суду на українського ФОПа: деталі справи

Якщо вину підприємця доведуть - він має сплатити мільйонну компенсацію та штраф

Виробник іграшок вимагає заборонити реалізацію товару, знищити контрафактну продукцію та виплатити компенсацію

Данська компанія Lego Group розпочала судовий спір з українським підприємцем, якого звинувачує у продажу копій відомих конструкторів. Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі ухвалою від 11 червня 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

За даними позову, через інтернет-магазин podarok.in.ua продавалися конструктори, які, на думку представників Lego, копіюють серію Lego Technic. Також компанія заявляє про незаконне використання дизайну упаковок, що має правовий захист.

У справі йдеться про відомі моделі автівок та більше мільйона гривень компенсації

За матеріалами справи, відповідач підробив 5 моделей конструктора.

Porsche GT3 RS;

Bugatti Chiron;

Porsche 911 RSR;

Land Rover Defender;

Lamborghini Sian.

На офіційних маркетплесах вартість,наприклад, Lamborghini Sian коливається у межах 20 тис гривень скріншот: toysline.com.ua

За подібну продавець просить втричі менше скріншот: podarok.in.ua

Представники LEGO вимагають від суду:

заборонити підприємцю використовувати дизайн упаковок Lego Technic та продавати спірні конструктори;

вилучити й знищити всі копії товарів, які є предметом позову;

стягнути компенсацію у розмірі 1 164 800 грн;

додатково накласти штраф у 10% від суми компенсації – 116 480 грн, який має надійти до державного бюджету.

Окремо у справі виник технічний момент із встановленням власника сайту. Представники Lego зверталися до хостинг-провайдера ТОВ «Хостінг Україна» із запитом щодо даних власника ресурсу, однак відповіді не отримали.

Після цього компанія звернулася до суду. Суд зобов’язав провайдера надати інформацію про власника сайту, зокрема дані про особу чи компанію, контакти та реєстраційні відомості.

Справу розглядатимуть у загальному позовному провадженні. Підготовче засідання призначили на 13 серпня 2026 року.

Український підприємець має 15 днів після отримання ухвали, щоб подати відзив на позов. У разі його відсутності суд може розглянути справу на підставі матеріалів, які надала сторона Lego.

Раніше «Главком» писав про те, як угорський художник Балаж Дочі та його помічники зібрали повнорозмірний трамвай із деталей Lego у центрі угорського Будапешта. Для трамваю завдовжки 11 м знадобилося 1,8 млн деталей.

До слова, відомий виробник іграшок Lego відмовиться від нафти під час виробництва деталей популярного дитячого конструктора. Виробник Lego заявив, що йде шляхом заміни викопного палива, що використовується для виробництва його фірмових пластикових деталей.