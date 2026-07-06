Стало відомо, скільки ФОПів досі зареєстровані на тимчасово окупованих територіях

Найбільше підприємців із реєстрацією на ТОТ налічується на Донеччині, а найвища частка таких ФОПів зафіксована на Луганщині

В Україні станом на липень 2026 року 146 479 фізичних осіб-підприємців залишаються зареєстрованими на тимчасово окупованих територіях. Майже половина з них мають реєстрацію в Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження «Опендатабота».

За даними аналітиків, найбільше ФОПів із податковою адресою на тимчасово окупованих територіях зареєстровано на Донеччині – 66 116. На Луганщині таких підприємців налічується 49 517, у Запорізькій області – 18 041, а на Херсонщині – 12 805.

Водночас найбільша частка таких підприємців зафіксована саме в Луганській області. Там 96% усіх активних ФОПів мають реєстрацію на тимчасово окупованій території. На Донеччині цей показник становить 72%, на Херсонщині – 43%, а в Запорізькій області – 28%.

В «Опендатаботі» нагадали, що відповідно до українського законодавства підприємці, які мають податкову адресу на тимчасово окупованій території, не можуть легально продовжувати господарську діяльність. Правочини, укладені з такими ФОПами, вважаються нікчемними.

Для продовження діяльності підприємці мають перереєструвати податкову адресу на підконтрольній Україні території та внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру.

Для цього необхідно спочатку оновити місце реєстрації як фізичної особи або зазначити нову адресу у довідці внутрішньо переміщеної особи. Після цього потрібно змінити адресу ФОПа через портал «Дія» або в Центрі надання адміністративних послуг. Дані автоматично передаються до податкових органів, однак у разі зміни системи оподаткування чи видів економічної діяльності підприємець має самостійно оновити відповідну інформацію.

Також в Опендатаботі зазначили, що перевірити, чи зареєстрований підприємець на тимчасово окупованій території, можна за допомогою спеціального реєстру ТОТ.

Нагадаємо, після рекордного сплеску закриття ФОПів на початку 2025 року ситуація в секторі малого бізнесу поступово стабілізувалася. За даними «Опендатабота», у 2026 році кількість нових реєстрацій знову перевищує кількість закриттів, що свідчить про поступове відновлення підприємницької активності.

Водночас аналітики зазначають, що динаміка суттєво відрізняється залежно від сфери діяльності. Найбільший приріст нових підприємців цього року спостерігається у сфері освіти, роздрібної торгівлі, поштових і кур'єрських послуг, операцій із нерухомістю та оптової торгівлі. Натомість скорочення кількості ФОПів зафіксовано у сфері ремонту комп'ютерної техніки, охоронних послуг, телекомунікацій, збирання відходів та оброблення деревини.