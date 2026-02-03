Мінфін затвердив статут Національної установи розвитку

Національна установа розвитку – це державна спеціалізована інституція зі статусом «банку банків» та чітким мандатом

Установа не конкуруватиме з комерційними банками та надаватиме їм та іншим фінустановам ресурси

Міністерство фінансів затвердило статут Національної установи розвитку (НУР). Це рішення завершує інституційну трансформацію Фонду розвитку підприємництва – в Національну установу розвитку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Новий статут визначає Національну установу розвитку як державну неприбуткову фінансову установу розвитку, що діє за моделлю другого рівня – через банки та інші партнерські фінансові установи. Правила її діяльності регулюються окремим законом.

Міністерство фінансів як уповноважений орган управління сформувало чітку правову та інституційну основу діяльності НУР, що відповідає європейським підходам. Статут передбачає оновлену систему корпоративного управління відповідно до рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР/OECD). Ключовим органом є Наглядова рада, до складу якої входять представники держави та незалежні члени з міжнародним досвідом.

Така структура має забезпечити прозорість, фінансову стійкість та ефективний стратегічний нагляд за діяльністю установи. Зокрема, Національна установа розвитку зосереджуватиметься на:

підтримці мікро-, малого та середнього бізнесу;

реалізації державних фінансових програм, зокрема в умовах воєнного стану;

залученні донорських та міжнародних коштів;

підготовці до прямого доступу до фінансування Європейського Союзу.

Новий статут створює основу для впровадження стратегії розвитку НУР на 2026−2030 роки, яка передбачає розширення доступу бізнесу до фінансування та сприяння економічному відновленню України.

Нагадаємо, 8 жовтня 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про створення Національної установи розвитку. Згідно з документом, Національна установа розвитку матиме статус неприбуткової фінансової установи з особливим правовим статусом. Її основна мета – сприяння економічному та соціальному розвитку України, а також її відновленню шляхом надання фінансової, інформаційної, консультаційної та іншої підтримки суб'єктам мікро-, малого та середнього підприємництва й іншим цільовим групам.