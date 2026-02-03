Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Мінфін затвердив статут Національної установи розвитку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Мінфін затвердив статут Національної установи розвитку
Національна установа розвитку – це державна спеціалізована інституція зі статусом «банку банків» та чітким мандатом
фото: Національна установа розвитку

Установа не конкуруватиме з комерційними банками та надаватиме їм та іншим фінустановам ресурси

Міністерство фінансів затвердило статут Національної установи розвитку (НУР). Це рішення завершує інституційну трансформацію Фонду розвитку підприємництва – в Національну установу розвитку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Новий статут визначає Національну установу розвитку як державну неприбуткову фінансову установу розвитку, що діє за моделлю другого рівня – через банки та інші партнерські фінансові установи. Правила її діяльності регулюються окремим законом.

Міністерство фінансів як уповноважений орган управління сформувало чітку правову та інституційну основу діяльності НУР, що відповідає європейським підходам. Статут передбачає оновлену систему корпоративного управління відповідно до рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР/OECD). Ключовим органом є Наглядова рада, до складу якої входять представники держави та незалежні члени з міжнародним досвідом.

Така структура має забезпечити прозорість, фінансову стійкість та ефективний стратегічний нагляд за діяльністю установи. Зокрема, Національна установа розвитку зосереджуватиметься на:

  • підтримці мікро-, малого та середнього бізнесу;
  • реалізації державних фінансових програм, зокрема в умовах воєнного стану;
  • залученні донорських та міжнародних коштів;
  • підготовці до прямого доступу до фінансування Європейського Союзу.

Новий статут створює основу для впровадження стратегії розвитку НУР на 2026−2030 роки, яка передбачає розширення доступу бізнесу до фінансування та сприяння економічному відновленню України.

Нагадаємо, 8 жовтня 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про створення Національної установи розвитку. Згідно з документом, Національна установа розвитку матиме статус неприбуткової фінансової установи з особливим правовим статусом. Її основна мета – сприяння економічному та соціальному розвитку України, а також її відновленню шляхом надання фінансової, інформаційної, консультаційної та іншої підтримки суб'єктам мікро-, малого та середнього підприємництва й іншим цільовим групам.

Читайте також:

Теги: банк Мінфін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Монетарна трансмісія в Україні залишається хронічно слабкою
Як облікова ставка НБУ стримує економічне зростання
30 сiчня, 18:30
Росіяни масово виводять кошти з банків: розвідка назвала причину
Росіяни масово виводять кошти з банків: розвідка назвала причину
27 сiчня, 13:54
Віктор Чумак розповів, як банківські перевірки ускладнюють відкриття бізнесу в Україні
Колишній нардеп на прикладі своєї родини розказав, як важко відкрити бізнес в Україні
26 сiчня, 10:44
За скоєне банківській працівниці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією
1,7 млн грн для «коханого» з інтернету: подробиці афери банківської працівниці в Ірпені
21 сiчня, 13:36
Витрати бюджету Росії перевищили доходи на 5,64 трильйона рублів
Дефіцит у бюджеті Росії встановив рекорд із часів пандемії
20 сiчня, 09:07
За версією слідчих, упродовж цих двох місяців посадовиця здійснила п'ять переказів та одну операцію зі зняття готівки. Загалом їй вдалося вкрасти 1,748 тис. грн
В Ірпені начальниця відділення банку підозрюється у зникненні 1,7 млн грн: деталі справи
19 сiчня, 17:48

Бізнес

Мінфін затвердив статут Національної установи розвитку
Мінфін затвердив статут Національної установи розвитку
Мегаскандал на ринку онлайн-казино: найбільший оператор азартного ринку втратить ліцензію?
Мегаскандал на ринку онлайн-казино: найбільший оператор азартного ринку втратить ліцензію?
Понад 600 тис. грн за літеру «У». «Укрпошта» оновила логотип
Понад 600 тис. грн за літеру «У». «Укрпошта» оновила логотип
Виплати ФОПам, кредити під 0% на енергообладнання. Стартувала програма підтримки бізнесу
Виплати ФОПам, кредити під 0% на енергообладнання. Стартувала програма підтримки бізнесу
Вплив війни на земельний ринок: кількість великих землевласників в Україні скорочується
Вплив війни на земельний ринок: кількість великих землевласників в Україні скорочується
Біткоїн впав нижче $75 тис. вперше з квітня 2025 року
Біткоїн впав нижче $75 тис. вперше з квітня 2025 року

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua