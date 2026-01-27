За прогнозом ЦБ РФ, у 2026 році структурний дефіцит ліквідності не лише не зменшиться, а продовжить зростати

Банківська система РФ входить у фазу глибокої кризи ліквідності. Станом на 1 січня 2026 року обсяг готівки в обігу досяг астрономічних 253 млрд дол. США. Центральний банк РФ був змушений визнати системну проблему: за підсумками 2025 року чистий відтік коштів із банківського сектору склав 12,8 млрд дол. США, що свідчить про тотальну втрату довіри населення до фінансових інституцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Структурний дефіцит ліквідності вже досяг $14,7 млрд, і ситуація продовжує стрімко погіршуватися.

Із початку 2022 року готівкова маса в РФ зросла на 40%, при цьому найбільш різка динаміка була зафіксована у липні–вересні 2025 року. Для порівняння: у країнах із розвиненими безготівковими платежами частка готівки зазвичай не перевищує 10–15%. У державах зі слабкою платіжною інфраструктурою або хронічною недовірою до банків вона сягає 30–50% і більше.

За прогнозом ЦБ РФ, у 2026 році структурний дефіцит ліквідності не лише не зменшиться, а продовжить зростати – до $32–45 млрд. Це означає, що банківська система входить у фазу стійкої залежності від екстреного рефінансування з боку регулятора, втрачаючи здатність самостійно акумулювати ресурси.

Попит на готівку зростає з кількох причин: зниження дохідності депозитів; прагнення громадян забезпечити безперебійність розрахунків поза банківською системою; активне використання готівки для обходу фінансового моніторингу. У сукупності це формує пряму відповідь населення на збільшувані ризики зберігання коштів у банках.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) оприлюднила аналітичний звіт, згідно з яким вплив Кремля на Південному Кавказі стрімко нівелюється. Ключовим фактором витіснення РФ став запуск ініціативи «Маршрут Трампа в ім’я міжнародного миру та процвітання» (TRIPP), що перебирає на себе функції головного логістичного та дипломатичного хабу в регіоні. Проєкт, який керуватиметься спільною вірмено-американською компанією, створює альтернативну архітектуру безпеки та зв’язку, де для Москви вперше за десятиліття не передбачено місця.