Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп розповів, як він «допоміг» врятувати Київ у лютому 2022-го

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Трамп розповів, як він «допоміг» врятувати Київ у лютому 2022-го
На думку президента США Дональда Трампа, Україні не обов'язково надавати більше летальної зброї, щоб виграти війну
фото: Reuters

Трамп нагадав, що надав Україні Javelins: «І вони знищили всі танки, коли ті загрузли в багнюці. Вони (росіяни) збиралися захопити Київ»

Президент США Дональд Трамп заявив, що рятує Україну, а протитанкові ракетні комплекси Javelin, які він надав під час свого першого президентства, за його словами, запобігли успіху РФ у наступі на Київ. Як передає «Главком», про це він сказав в інтерв’ю The Atlantic.

Журналіст зазначив, що протягом 100 років американські президенти «внутрішньо співчували меншим націям і народам, яких Росія цькувала чи гнобила», і припустив, що у Трампа такого співчуття немає.

«Думаю, що маю (співчуття – ред). Я думаю, що я рятую цю націю. Я думаю, що ця нація буде розчавлена дуже скоро. Це велика військова машина. Погляньмо правді в очі», – сказав він.

Трамп знову нагадав, що він надав Україні «величезну кількість» Javelins. «І вони знищили всі ці танки, коли ті загрузли в багнюці. Знаєте, це був великий момент, тому що, якби ці танки увійшли, вони були б за 71 милю від Києва, і вони збиралися захопити Київ. Це був кінець війни, вона б закінчилася за один день», – зазначив він.

На думку президента США Дональда Трампа, Україні не обов'язково надавати більше летальної зброї, щоб виграти війну.

Трамп відповів, чи бачить він ситуацію, в якій він надасть Україні більше зброї та іншу повноцінну підтримку Україні, щоб допомогти зберегти її територіальну цілісність.

«Це не обов'язково має бути зброя. Є багато форм зброї. Це не обов'язково має бути зброя з кулями. Це може бути зброя у вигляді санкцій. Це може бути банкінг. Це може бути багато іншої зброї», – сказав він.

На питання, чи може Путін зробити щось таке, що змусить Трампа стати на бік Зеленського, Трамп заявив, що не обов'язково стане на бік Зеленського, «але на бік України, так». «У мене були важкі часи із Зеленським. Ви бачили це тут, коли він сидів у цьому кріслі (мається на увазі в Овальному кабінеті – ред.), він не отримав цього», – сказав Трамп.

Американський президент додав, що на зустрічі він говорив, що його адміністрація працює над вирішення війни, але Зеленський в цей момент заговорив про гарантії безпеки.

«Все, що йому потрібно було зробити, це промовчати, розумієте? Замість того, щоб сказати «Добре», коли я зробив заяву, я сказав: «Ну, ми намагаємося допомогти». Він відповів: «Ні, ні, нам також потрібна безпека». Так, він повинен (захищати свою країну – ред.), але давайте спочатку вирішимо проблему війни. Я насправді сказав: «Я навіть не знаю, чи зможемо ми її закінчити». Знаєте, він говорив про безпеку потім. А потім він зробив заяву, щось на кшталт того, що вони воювали самі, їм ніхто не допомагав. Я сказав: «Ну, ми допомогли вам $350 млрд, а Європа допомогла вам набагато меншою сумою, і це ще одна річ, яка мене турбує», – сказав Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп вважає, що він керує не Сполученими Штатами, а й усім світом, і розповів, чи хоче він стати президентом втретє.

До слова, до Конгресу внесено пропозицію про імпічмент Трампа.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін оголосив нове перемир'я
Путін оголосив нове перемир'я
Вчора, 14:31
Правий берег столиці після атаки затягнуло димом (фото)
Правий берег столиці після атаки затягнуло димом (фото)
24 квiтня, 06:44
Брюс: Цивілізований світ чекає відповіді від Москви
Держдеп США закликав Росію продемонстувати свої наміри щодо припинення війни
18 квiтня, 04:47
МОК посилається на «автономну владу федерацій», коли мова йде про прихильників війни, яких допускають до змагань
Подвійні стандарти? МОК пояснив, чому ігнорує допуск до змагань прихильників війни з Росії
17 квiтня, 15:45
Наслідки ракетного удару по Сумах
«Зробили помилку». Трамп відреагував на удар окупантів по Сумах
14 квiтня, 07:28
Зеленський: Припинення вогню в Україні – це ідея Трампа
«Трамп роздратований». Зеленський розповів, як США реагують на хитрість Путіна
9 квiтня, 21:31
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм в бік Предтечиного
Карта бойових дій в Україні станом на 4 квітня 2025 року
4 квiтня, 08:25
Чеферін анонсував повернення російських команд на міжнародну арену
Президент УЄФА повідомив, коли російські команди повернуться на міжнародну арену
3 квiтня, 16:32
Маск може піти з посади в той час, як завершиться його термін перебування в статусі «спеціального державного службовця»
Трамп найближчим часом звільнить Маска з Білого дому – Politico
2 квiтня, 19:51

Політика

Трамп розповів, як він «допоміг» врятувати Київ у лютому 2022-го
Трамп розповів, як він «допоміг» врятувати Київ у лютому 2022-го
Трамп розповів, чи хоче він стати президентом втретє
Трамп розповів, чи хоче він стати президентом втретє
Франція скликає засідання Радбезу ООН щодо російської агресії
Франція скликає засідання Радбезу ООН щодо російської агресії
Трамп звернувся до жителів Канади напередодні оголошення результатів виборів
Трамп звернувся до жителів Канади напередодні оголошення результатів виборів
Пєсков визнав, що Росія не збирається погоджуватися на 30-денне перемир'я
Пєсков визнав, що Росія не збирається погоджуватися на 30-денне перемир'я
Австралія затримує надання танків Україні: США досі не надали дозволу – медіа
Австралія затримує надання танків Україні: США досі не надали дозволу – медіа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
210K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 квітня 2025
40K
Якщо чуєте російську мову... Народний артист Бенюк дав пораду українцям
38K
ГУР назвав окуповану територію, яку Росія найбільше боїться втратити
31K
Макрон пояснив, що відбулося між Трампом і Зеленським на похороні Папи Римського
27K
До втечі Януковича з України причетний особистий охоронець Путіна – прокурор

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:58
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Вчора, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua