Трамп розповів, як він «допоміг» врятувати Київ у лютому 2022-го

Трамп нагадав, що надав Україні Javelins: «І вони знищили всі танки, коли ті загрузли в багнюці. Вони (росіяни) збиралися захопити Київ»

Президент США Дональд Трамп заявив, що рятує Україну, а протитанкові ракетні комплекси Javelin, які він надав під час свого першого президентства, за його словами, запобігли успіху РФ у наступі на Київ. Як передає «Главком», про це він сказав в інтерв’ю The Atlantic.

Журналіст зазначив, що протягом 100 років американські президенти «внутрішньо співчували меншим націям і народам, яких Росія цькувала чи гнобила», і припустив, що у Трампа такого співчуття немає.

«Думаю, що маю (співчуття – ред). Я думаю, що я рятую цю націю. Я думаю, що ця нація буде розчавлена дуже скоро. Це велика військова машина. Погляньмо правді в очі», – сказав він.

Трамп знову нагадав, що він надав Україні «величезну кількість» Javelins. «І вони знищили всі ці танки, коли ті загрузли в багнюці. Знаєте, це був великий момент, тому що, якби ці танки увійшли, вони були б за 71 милю від Києва, і вони збиралися захопити Київ. Це був кінець війни, вона б закінчилася за один день», – зазначив він.

На думку президента США Дональда Трампа, Україні не обов'язково надавати більше летальної зброї, щоб виграти війну.

Трамп відповів, чи бачить він ситуацію, в якій він надасть Україні більше зброї та іншу повноцінну підтримку Україні, щоб допомогти зберегти її територіальну цілісність.

«Це не обов'язково має бути зброя. Є багато форм зброї. Це не обов'язково має бути зброя з кулями. Це може бути зброя у вигляді санкцій. Це може бути банкінг. Це може бути багато іншої зброї», – сказав він.

На питання, чи може Путін зробити щось таке, що змусить Трампа стати на бік Зеленського, Трамп заявив, що не обов'язково стане на бік Зеленського, «але на бік України, так». «У мене були важкі часи із Зеленським. Ви бачили це тут, коли він сидів у цьому кріслі (мається на увазі в Овальному кабінеті – ред.), він не отримав цього», – сказав Трамп.

Американський президент додав, що на зустрічі він говорив, що його адміністрація працює над вирішення війни, але Зеленський в цей момент заговорив про гарантії безпеки.

«Все, що йому потрібно було зробити, це промовчати, розумієте? Замість того, щоб сказати «Добре», коли я зробив заяву, я сказав: «Ну, ми намагаємося допомогти». Він відповів: «Ні, ні, нам також потрібна безпека». Так, він повинен (захищати свою країну – ред.), але давайте спочатку вирішимо проблему війни. Я насправді сказав: «Я навіть не знаю, чи зможемо ми її закінчити». Знаєте, він говорив про безпеку потім. А потім він зробив заяву, щось на кшталт того, що вони воювали самі, їм ніхто не допомагав. Я сказав: «Ну, ми допомогли вам $350 млрд, а Європа допомогла вам набагато меншою сумою, і це ще одна річ, яка мене турбує», – сказав Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп вважає, що він керує не Сполученими Штатами, а й усім світом, і розповів, чи хоче він стати президентом втретє.

До слова, до Конгресу внесено пропозицію про імпічмент Трампа.