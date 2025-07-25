Агробум під час війни: в яких областях відкривається найбільше компаній

За час великої війни в Україні було створено майже 6 тис. агрокомпаній

З 2022 по 2025 рік в Україні відкрилися у 2,5 раза більше агрокомпаній, ніж припинили діяльність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

За час повномасштабного вторгнення в Україні було створено 5966 агропідприємств, тоді як закрилося 2346. У лідерах за кількістю нових компаній – Одеська область, де зареєстровано 612 підприємств.

Агрокомпанії в Україні станом на липень 2025 року інфографіка: «Опендатабот»

Загалом з 2021 року в Україні з'явилися 8644 нові агрокомпанії, тоді як припинили діяльність 3416. Найактивнішим став 2021 рік – тоді зареєстровано 2678 нових компаній.

Найбільше агрокомпаній відкрили в Одеській, Київській, Львівській, Вінницькій та Дніпропетровській областях. Водночас найменше – у прифронтових Луганській, Донецькій та Запорізькій.

Де найчастіше відкривають та закривають агропідприємства інфографіка: «Опендатабот»

Найвищі показники закриття бізнесу зафіксовані також на Одещині – 606 компаній. Дніпропетровська область втратила 225 агрокомпаній, Хмельницька – 201, Київська – 199.

Нагадаємо, з моменту відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року середня вартість одного гектара зросла на 60%. Так, у червні 2025 року один гектар можна придбати було за 60,7 тис. грн.

Як відомо, 66 компаній зменшили свої земельні банки до розміру менше 100 га з моменту відкриття ринку землі та вибули з переліку великих землевласників Державного земельного кадастру. Якщо на початку 2024 року налічувалося 283 компанії, які мали понад 100 га землі, то станом на квітень їх було 217, зокрема 34 – зареєстровані на тимчасово окупованих територіях.

До слова, у 2024 році в Україні було продано 106669 земельних ділянок загальною площею 320660 га. Середня вартість 1 га становила 46678 грн ($1163). За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, найвища середня ціна була зафіксована в Івано-Франківській (89744 грн), Львівській (71390 грн) та Полтавській (66232 грн) областях. Найнижча середня ціна у Запорізькій (33981 грн), Миколаївській (34033 грн) та Сумській (34936 грн) областях.