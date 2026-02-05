Головна Гроші Бізнес
Невирішені борги руйнують український енергоринок – Плачков

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Невирішені борги руйнують український енергоринок – Плачков
фото: freepik.com

Боргова криза в енергетиці лише загострюється – ексміністр

Борги в енергетичному секторі України накопичувалися роками і були проігноровані в критичний момент реформування ринку. Про це заявив президент Української енергетичної асамблея, ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков.

«Дивіться, це таке питання потрібно багато часу обговорювати. Ці ж борги не з'явилися вчора, позавчора і не в 2022 році. Вони зараз тільки збільшуються», — зазначив Плачков.

Він наголосив, що масштаб заборгованості був значним ще до початку повномасштабної війни.

«На початок війни боргів було більше 100 млрд», – сказав він

На думку ексміністра, однією з ключових причин поглиблення боргової кризи стало запровадження нової моделі ринку без попереднього очищення від старих боргів. Він підкреслив, що тоді існувала можливість розв’язати проблему, але цього не зробили.

«Треба було в той час їх вирішувати, треба було входити в ринок після того, як вирішити питання боргів, а це можна було вирішити», — наголосив він.

Нагадаємо, на думку директора енергетичних програм Центр Разумкова Володимира Омельченка, боргова криза на ринку електроенергії за минулий рік різко поглибилась через неплатежі з боку так званих «захищених» споживачів.

