Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як будуть вимикати світло 29 січня 2026 року? Дані «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Як будуть вимикати світло 29 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби
колаж: glavcom.ua

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

Завтра, 29 січня 2026 року, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через відсутність світла українці можуть зарядити свої гаджети у відділеннях «Нової Пошти». Однак для економії електроенергії забороняється користуватися феном, підключати зарядні станції понад 300 Вт/год та пристрої з великим споживанням.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Як повідомлялося, внаслідок енергетичної кризи, спричиненої російськими обстрілами і похолодання, Україна зазнає десятки мільярдів гривень прямих та непрямих збитків. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Читайте також:

Теги: Укренерго відключення світла енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радіаційний фон у столиці 26 січня становить 0.096 мкЗв/год
У Києві через знеструмлення стався збій в роботі пунктів моніторингу якості повітря
26 сiчня, 10:35
Через складну ситуацію в енергосистемі в українських містах продовжують працювати пункти обігріву
Енергокриза в Україні. Шмигаль повідомив про перші ознаки стабілізації
23 сiчня, 22:31
МВС оприлюднило рекомендації на випадок надзвичайної ситуації в енергетиці
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
22 сiчня, 18:35
Машина, яка згоріла під час атаки росіян
Росія вдарила по Запоріжжю, є загиблі
20 сiчня, 23:31
На залізничному вокзалі у Києві зменшено освітлення
П'ять великих вокзалів України приглушили освітлення для економії
16 сiчня, 22:28
У Дніпрі на базі дошкільних та навчальних закладів працюють пункти незламності
У Дніпрі надзвичайна ситуація національного рівня – Філатов
8 сiчня, 12:19

Суспільство

Дейнеко звільнився з військової служби? Держприкордонслужба зробила заяву
Дейнеко звільнився з військової служби? Держприкордонслужба зробила заяву
Як будуть вимикати світло 29 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 29 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Комбат пояснив, чому безпілотні підрозділи вимушені самі розробляти дрони
Комбат пояснив, чому безпілотні підрозділи вимушені самі розробляти дрони
Морози повертаються: після потепління Україну чекає нова хвиля холоду
Морози повертаються: після потепління Україну чекає нова хвиля холоду
«Нова пошта» ділиться електроенергією з українцями. Що не можна заряджати у відділеннях
«Нова пошта» ділиться електроенергією з українцями. Що не можна заряджати у відділеннях
Державний регулятор закликав громадян «стукати» на блогерів, які рекламують онлайн-казино
Державний регулятор закликав громадян «стукати» на блогерів, які рекламують онлайн-казино

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Сьогодні, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Сьогодні, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Сьогодні, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Сьогодні, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сьогодні, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua