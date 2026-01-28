Як будуть вимикати світло 29 січня 2026 року? Дані «Укренерго»

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

Завтра, 29 січня 2026 року, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через відсутність світла українці можуть зарядити свої гаджети у відділеннях «Нової Пошти». Однак для економії електроенергії забороняється користуватися феном, підключати зарядні станції понад 300 Вт/год та пристрої з великим споживанням.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Як повідомлялося, внаслідок енергетичної кризи, спричиненої російськими обстрілами і похолодання, Україна зазнає десятки мільярдів гривень прямих та непрямих збитків. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.