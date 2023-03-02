Білорусь «підклала свиню» інвесторам із Росії

Війна в Україні продовжує впливати на економіку Білорусі та РФ

Російські інвестори не можуть своєчасно отримати до $500 млн виплат за єврооблігаціями Білорусі. Про це повідомляє пропагандистське видання «Коммерсантъ».

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З огляду на санкційні обмеження виплати проводять у білоруських рублях. Для їх отримання необхідно пройти тривалу процедуру відкриття рахунку, проте це не гарантує успіху. Обсяг платежів, що зависли, оцінюється на рівні до $500 млн.

При цьому, низка російських інвесторів повністю виконала умови (надали виписки, відкрили рахунок у білоруському банку тощо), але виплат не отримали.

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В Асоціації власників облігацій (АВО) пояснили, що точно встановити обсяг заморожених виплат важко, оскільки мінфін Білорусі не має всіх реєстрів кінцевих власників. Загалом порядок перерахування коштів за цінними паперами Білорусі регулюється їх же законом, а також емісійною документацією випусків цінних паперів і знаходиться поза регулюванням законодавства РФ.

Юристи песимістично оцінили судові перспективи інвесторів. Враховуючи, що мова про держборг, місцем суду буде Білорусь, де діє адвокатська монополія, тобто представляти інтереси у суді зможуть лише білоруські адвокати, прикріплені до державних адвокатських контор.

Зауважимо, майже рік тому, у квітні 2022 року, спільною постановою білоруського уряду та нацбанку (через введені санкції та обмеження щодо використання західної платіжної інфраструктури) було затверджено порядок виконання зобов'язань щодо євробондів у білоруських рублях.

Нагадаємо, ЄС офіційно продовжив санкції проти Лукашенка та його оточення.