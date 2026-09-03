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Окупанти знищили депо «Нової пошти» у Дніпрі: компанія обіцяє компенсації клієнтам

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти знищили депо «Нової пошти» у Дніпрі: компанія обіцяє компенсації клієнтам
Компанія також уже запустила резервну логістичну схему, щоб мінімізувати можливі затримки з доставкою
фото: ДСНС

Російська атака забрала життя працівника компанії, ще п’ятеро співробітників дістали поранення.

Російські війська 3 вересня знищили депо та відділення «Нової пошти» у Дніпрі. Внаслідок атаки загинув один працівник компанії, ще п’ятеро отримали осколкові поранення. Про це повідомила «Нова пошта», пише «Главком».

У компанії зазначили, що поранені співробітники отримують необхідну медичну допомогу та перебувають у свідомості. «Нова пошта» також повідомила, що підтримує родину загиблого працівника.

У компанії звернулися до клієнтів, чиї посилки могли постраждати внаслідок російського удару. Там зазначили, що якщо відправлення було знищене через атаку, «Нова пошта» компенсує його оголошену цінність. Детальна інформація про стан пошкоджених вантажів стане відома після завершення ліквідації наслідків удару.

Компанія також уже запустила резервну логістичну схему, щоб мінімізувати можливі затримки з доставкою. Актуальну інформацію про статус відправлення клієнти зможуть отримувати через мобільний застосунок та сервіси «Нової пошти».

За даними компанії, росіяни атакували цивільну логістичну інфраструктуру ракетою-дроном «Бандероль». Удар припав на депо та відділення «Нової пошти» у Дніпрі. Внаслідок атаки загинув працівник компанії. За даними місцевих ЗМІ, це був 27-річний водій. Ще п’ятеро співробітників дістали осколкові поранення різного ступеня тяжкості.

На місці триває ліквідація наслідків удару та оцінка пошкоджень. Зокрема, фахівці встановлюють, які вантажі могли бути пошкоджені або знищені. «Нова пошта» наголосила, що робить усе необхідне для відновлення роботи логістики та мінімізації впливу атаки на доставку відправлень.

Нагадаємо, у Хмельницькому ввечері 2 вересня після російської атаки сталося загоряння на території одного з підприємств. Через падіння уламків загорілася вантажівка. Унаслідок цього було поранено водія авто, його госпіталізували.

Також у ніч проти 3 вересня Росія атакувала Україну реактивними безпілотниками одразу в кількох областях. Найбільш постраждалою виявилася Одеса. Внаслідок влучання в багатоповерхівку постраждали люди.

Як повідомлялося, у ніч на 3 вересня (з 18:00 2 вересня) Росія атакувала Україну дронами. Окупанти застосували 163 ударних БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), S8000 «Бандероль», «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія».

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Теги: обстріл Нова пошта війна компенсація

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