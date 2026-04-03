Повернення жорстких прайс-кепів спричинило нову хвилю відключень – Кудрицький

Зниження прайс-кепів спровокувало нові відключення – ексголова «Укренерго»

Повернення до жорсткіших прайс-кепів на ринку електроенергії призвело до нової хвилі відключень, попри відсутність морозів і масованих атак ворога. Про це заявив ексголова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, ключовою причиною стало рішення Регулятора обмежити граничні ціни на рівні, який не відповідає ринковій ситуації.

«Відключення завтра – це наслідок рішення енергетичного регулятора НКРЕКП… який не дозволяє в більшість годин використовувати імпорт з ЄС», – наголосив він.

Кудрицький пояснює, що за таких умов імпорт електроенергії стає економічно невигідним, а внутрішня генерація, зокрема газова, також не може працювати. У результаті система втрачає ресурс саме в ті години, коли він найбільш потрібен.

«Щоб було зрозуміло, НКРЕКП зробив крок, який аналогічний встановленню граничної ціни на дизель… і електроенергія зникла так само», – зазначив він.

Він підкреслив, що подібна ситуація вже спостерігалася взимку, коли через занижені прайс-кепи імпорт був обмежений, що призводило до тривалих відключень.

За оцінкою Кудрицького, наслідки таких рішень наступні: повертаються відключення для промисловості та населення, а також гальмується розвиток нової розподіленої генерації через втрату довіри інвесторів до ринку.

Раніше народний депутат Андрій Жупанин заявив, що Україна має поступово відмовитися від прайс-кепів як інструменту регулювання ринку електроенергії в межах інтеграції з Європейським Союзом.