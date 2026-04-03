Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Повернення жорстких прайс-кепів спричинило нову хвилю відключень – Кудрицький

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Повернення жорстких прайс-кепів спричинило нову хвилю відключень – Кудрицький
Як рішення НКРЕКП вдарило по енергосистемі
Зниження прайс-кепів спровокувало нові відключення – ексголова «Укренерго»

Повернення до жорсткіших прайс-кепів на ринку електроенергії призвело до нової хвилі відключень, попри відсутність морозів і масованих атак ворога. Про це заявив ексголова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, ключовою причиною стало рішення Регулятора обмежити граничні ціни на рівні, який не відповідає ринковій ситуації.

«Відключення завтра – це наслідок рішення енергетичного регулятора НКРЕКП… який не дозволяє в більшість годин використовувати імпорт з ЄС», – наголосив він.

Кудрицький пояснює, що за таких умов імпорт електроенергії стає економічно невигідним, а внутрішня генерація, зокрема газова, також не може працювати. У результаті система втрачає ресурс саме в ті години, коли він найбільш потрібен.

«Щоб було зрозуміло, НКРЕКП зробив крок, який аналогічний встановленню граничної ціни на дизель… і електроенергія зникла так само», – зазначив він.

Він підкреслив, що подібна ситуація вже спостерігалася взимку, коли через занижені прайс-кепи імпорт був обмежений, що призводило до тривалих відключень.

За оцінкою Кудрицького, наслідки таких рішень наступні: повертаються відключення для промисловості та населення, а також гальмується розвиток нової розподіленої генерації через втрату довіри інвесторів до ринку.

Раніше народний депутат Андрій Жупанин заявив, що Україна має поступово відмовитися від прайс-кепів як інструменту регулювання ринку електроенергії в межах інтеграції з Європейським Союзом.

Теги: НКРЕКП електроенергія Укренерго Володимир Кудрицький відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua