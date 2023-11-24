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Підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії вдарить по ресторанному бізнесу – Насонова

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії вдарить по ресторанному бізнесу – Насонова
Ресторанний бізнес переживає важкі часи, адже намагається допомагати Збройним силам, сплачувати податки і підвищувати зарплати персоналу, для якого життя теж дуже подорожчало
фото з відкритих джерел

«Вже зараз деякі ресторатори просто у відчаї, адже комунальні витрати зараз становлять до 10% доходу»

Ресторанний бізнес в Україні перебуває у вкрай важкому стані, адже потік клієнтів зменшується, в той час як вартість електроенергії постійно зростає. У майбутньому це може призвести до скорочення кількості закладів, а відповідно – до зменшення надходжень до бюджету та втрати робочих місць. Про це заявила експерт з ресторанного бізнесу Ольга Насонова.

«Підвищення тарифу на передачу електроенергії – це ще одна велика крапля в зменшення прибутковості ресторанного бізнесу. Вже зараз деякі ресторатори просто у відчаї, адже комунальні витрати зараз становлять до 10% доходу, хоча ще кілька років тому були 2%. Тобто, уже відбулося збільшення майже в три рази! Це дуже велика цифра», – наголосила Насонова.

За її словами, наразі ресторанний бізнес переживає важкі часи, адже намагається допомагати Збройним силам, сплачувати податки і підвищувати зарплати персоналу, для якого життя теж дуже подорожчало. Тож чергове підвищення тарифу на передачу енергії зараз вдарить по стану галузі дуже боляче.

«Через здорожчання електрики цей вал проблем посилиться, і призведе до того, що вже навесні може зачинитися близько 10% закладів – вони просто не переживуть зиму. А це тисячі робочих місць», – наголосила Насонова.

Як відомо, Нацкомісія з регулювання енергетики та компослуг схвалила підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу. Очікується, що після підвищення тарифів дохід державного монополіста «Укренерго» має скласти 58,7 млрд грн.

У свою чергу директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що Укренерго постійно ініціює підвищення тарифу на електроенергію, але це викликає все більше запитань до менеджменту компанії, який закладає у видатки збиткові рішення та непрозорі закупівлі. Тому, враховуючи кризовий стан українського бізнесу, компанії варто переглянути свої витрати, реструктуризувати свої кредити та звернутися по фінансову допомогу до міжнародних партнерів.

Теги: податки бізнес Укренерго тарифи електроенергія

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Бізнес

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