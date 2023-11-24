Підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії вдарить по ресторанному бізнесу – Насонова

Ресторанний бізнес переживає важкі часи, адже намагається допомагати Збройним силам, сплачувати податки і підвищувати зарплати персоналу, для якого життя теж дуже подорожчало

«Вже зараз деякі ресторатори просто у відчаї, адже комунальні витрати зараз становлять до 10% доходу»

Ресторанний бізнес в Україні перебуває у вкрай важкому стані, адже потік клієнтів зменшується, в той час як вартість електроенергії постійно зростає. У майбутньому це може призвести до скорочення кількості закладів, а відповідно – до зменшення надходжень до бюджету та втрати робочих місць. Про це заявила експерт з ресторанного бізнесу Ольга Насонова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Підвищення тарифу на передачу електроенергії – це ще одна велика крапля в зменшення прибутковості ресторанного бізнесу. Вже зараз деякі ресторатори просто у відчаї, адже комунальні витрати зараз становлять до 10% доходу, хоча ще кілька років тому були 2%. Тобто, уже відбулося збільшення майже в три рази! Це дуже велика цифра», – наголосила Насонова.

За її словами, наразі ресторанний бізнес переживає важкі часи, адже намагається допомагати Збройним силам, сплачувати податки і підвищувати зарплати персоналу, для якого життя теж дуже подорожчало. Тож чергове підвищення тарифу на передачу енергії зараз вдарить по стану галузі дуже боляче.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Через здорожчання електрики цей вал проблем посилиться, і призведе до того, що вже навесні може зачинитися близько 10% закладів – вони просто не переживуть зиму. А це тисячі робочих місць», – наголосила Насонова.

Як відомо, Нацкомісія з регулювання енергетики та компослуг схвалила підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу. Очікується, що після підвищення тарифів дохід державного монополіста «Укренерго» має скласти 58,7 млрд грн.

У свою чергу директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що Укренерго постійно ініціює підвищення тарифу на електроенергію, але це викликає все більше запитань до менеджменту компанії, який закладає у видатки збиткові рішення та непрозорі закупівлі. Тому, враховуючи кризовий стан українського бізнесу, компанії варто переглянути свої витрати, реструктуризувати свої кредити та звернутися по фінансову допомогу до міжнародних партнерів.