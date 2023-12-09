Проблему боргів «Укренерго» можна вирішити без зайвого підвищення тарифів – ЗМІ

Сьогодні приватний бізнес залучати кошти не може ані в Україні, ані за кордоном через величезні воєнні ризики

«Укренерго» ініціює вже четверте збільшення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії за рік, щоб вирішити проблеми з заборгованістю компанії. Але це рішення вдарить по бізнесу, який і так перебуває у кризі, та призведе до скорочення обсягів експорту та надходжень валютної виручки. Тим часом є інше рішення, яке дозволить компанії вирішити проблему з боргами, і утримати тарифи на поточному рівні – реструктуризація. Про це йдеться у матеріалі Мінпрому.

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«Щоб вирішити проблему з боргами «Укренерго», необов’язково підвищувати тарифи. Ми пропонуємо оптимізувати структуру витрат, закладених у тарифи, зокрема шляхом реструктуризації тіла кредитів «Укренерго» та часткової капіталізації відсотків по них. Це дасть змогу відтермінувати платежі на період після закінчення воєнного стану», – заявили у Федерації роботодавців України.

Президент «Укрметалургпрому» Олександр Каленков у коментарі виданню зауважив, що сьогодні приватний бізнес залучати кошти не може ані в Україні, ані за кордоном через величезні воєнні ризики. Проте держава може допомогти «Укренерго» реструктурувати борги перед позичальниками, тобто перенести виплати на період після завершення війни. І якщо держава візьме на себе забезпечення того, щоб тарифи в черговий раз не зростали у воєнний час, це надасть можливість підприємствам дожити до перемоги, сплачувати податки, зарплати працівникам та продовжувати допомагати Збройним силам.

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«Слід зауважити, що ця аргументація є досить слушною, оскільки чергове підвищення тарифів є прямим перекладанням витрат з кишені «Укренерго» до кишені бізнесу, а далі по ланцюжку – до споживачів. І для України, яка втратила у перший рік російського вторгнення майже 30% ВВП, питання максимального стимулювання темпів економічного відновлення повинно бути в пріоритеті», – підкреслили у виданні.

Там також нагадали: ще одним аргументом проти зайвого підвищення тарифів є прогнозоване зростання ВВП в 2024 році. Як відомо, НБУ передбачає зростання на 3,6%, Міністерство економіки на 5%. Збільшення ВВП супроводжується зростанням споживання електроенергії, відповідно – обсяг передачі електроенергії мережами «Укренерго» зросте.

«Є підстави вважати, що надходження «Укренерго» зростуть навіть при незмінному розмірі тарифів. Тому пропоноване підвищення є необґрунтованим», – резюмувало видання.

Нагадаємо, НКРЕКП схвалила проект постанови про встановлення на наступний рік тарифу «Укренерго» на передачу електроенергії в розмірі 592,89 грн/мВт.год та на диспетчеризацію – 100,37 грн/мВт.год. При тому, що цього року тарифи на передачу та диспетчеризацію зростали вже тричі, і стали на вищими на 40% та 54% відповідно.

Очікується, що кошти від підвищення «Укренерго» спрямує на погашення кредитів. Водночас, Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрій Забловський заявив, що компанія може вдатися до реструктуризації боргу, адже це популярна практика, яку використовують країни всього світу для зменшення кредитного навантаження.