Збитки пасажирських перевезень «Укрзалізниці» мають покриватися з держбюджету – ексглава уряду

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Збитки пасажирських перевезень «Укрзалізниці» мають покриватися з держбюджету – ексглава уряду
У 2026 році «Укрзалізниця» планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%
фото: glavcom.ua

Збитковість пасажирських перевезень «Укрзалізниці» має вирішуватися коштами бюджету, а не реального сектору економіки – УСПП

Український союз промисловців і підприємців (УСПП) виступає категорично проти практики перехресного субсидування, коли збитки пасажирських перевезень «Укрзалізниці» перекладаються на плечі бізнесу. Про це заявив президент УСПП, ексглава уряду Анатолій Кінах, коментуючи ініціативу «УЗ» підвищити тарифи на вантажні перевезення на 37%.

За його словами, ефективність транспортної системи є одним із ключових факторів конкурентоспроможності української економіки, особливо в умовах війни та заблокованих морських коридорів.

«Будівництво, аграрний сектор, гірничо-металургійний комплекс – це мільйони тонн вантажів, від стабільної та передбачуваної логістики яких залежить вся економіка країни», – наголосив він.

Кінах нагадав, що у 2022 році «Укрзалізниця» одномоментно підняла вантажні тарифи на 60%, що боляче вдарило по експортоорієнтованих галузях.

«Подібні кроки без належних економічних обґрунтувань одразу знижують конкурентоспроможність нашої продукції. Ми переконали Укрзалізницю відмовитися від чергового підвищення на 30%, адже воно призвело б лише до негативних наслідків для економіки», – зазначив він.

Президент УСПП підкреслив: проблема збитковості пасажирських перевезень не може вирішуватися за рахунок реального сектору. Єдиний вихід – закласти відповідні компенсації у державному бюджеті.

«Ми однозначно підтримуємо необхідність фіксації в бюджеті сум компенсацій збитків по пасажирських перевезеннях, щоби не перекладати їх на бізнес. І будемо наполягати на цьому під час усіх етапів розгляду бюджету-2026», – сказав Кінах.

Втім, на його думку, це не знімає відповідальності з «Укрзалізниці» за проведення глибокої модернізації, підвищення операційної ефективності та прозорості управління.

«Сьогодні «УЗ» фактично є державою в державі: у бізнесу немає доступу до її фінансових планів і результатів менеджменту. Це потрібно змінювати», – заявив він.

Кінах наголосив, що вимоги українського бізнесу збігаються з європейськими стандартами. Україна поступово інтегрується в європейську транспортну систему, через її територію проходять основні транзитні коридори.

«Це означає, що транспортна політика України має відповідати європейським критеріям конкурентоспроможності, прозорості та партнерства держави й бізнесу», – підсумував він.

Раніше бізнес асоціації України закликали уряд закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для «Укрзалізниці» за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправника. У ЄБА також підкреслили, що ця модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників. Також там порадили скасувати земельний податок для «УЗ», адже його не існує у жодній розвинутій країні.

Як стало відомо, у 2026 році «Укрзалізниця» планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень. Водночас, за підрахунками економістів, таке підвищення може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть «УЗ» лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. Водночас, втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП та 36 млрд грн податкових надходжень.

