Затримка поїздів через обстріли залізничної інфраструктури: оновлення ситуації

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Затримка поїздів через обстріли залізничної інфраструктури: оновлення ситуації
фото: glavcom.ua

Пасажири поїзда Інтерсіті+ №731 Запоріжжя – Київ прибудуть до столиці із значним запізненням

Внаслідок нічного обстрілу російськими військами залізничної інфраструктури, частина поїздів зазнала значних затримок. Проте залізничники продовжують працювати над відновленням руху, а пасажири отримують необхідну підтримку. Про це повідомляє «Укрзалізниця», передає «Главком».

Частина поїздів, які змушені були їхати в обʼїзд через пошкоджену ділянку, вже наближаються до кінцевих станцій. Зворотні рейси цих поїздів також будуть із затримками.

Пасажири поїзда №119/120 Дніпро – Хелм вже отримали допомогу у вигляді шість автобусів, що чекають на них у Хелмі для подальшої подорожі до Любліна та Варшави.

Пасажири поїздів дніпровського напрямку, що мали найбільші затримки, отримали близько 1500 порцій їжі від міжнародної організації World Central Kitchen. Це дозволило залізничникам забезпечити пасажирів необхідним харчуванням під час подорожі в умовах кризи.

Відновлення живлення в районі атакованих підстанцій продовжується. Залізничники підготували резервні тепловози, якими проходять поїзди на пошкоджених ділянках. Затримки поїздів зберігатимуться до остаточного відновлення інфраструктури, зокрема для поїздів з довгими маршрутами.

Пасажири поїзда Інтерсіті+ №731 Запоріжжя – Київ прибудуть до столиці із значним запізненням та будуть змушені очікувати на вокзалі до завершення комендантської години.

«Сьогоднішній день вкотре підтверджує: досвід залізничників протягом років повномасштабного вторгнення та розроблені протоколи дій під час кризових ситуацій працюють, поїзди продовжують рух, що б не траплялось, а пасажири дістаються своїх станцій – попри намагання ворога зруйнувати плани», – йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця закликає пасажирів слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках та перевіряти сповіщення в застосунку. 

Нагадаємо, в результаті комплексної атаки росіян по підстанціях є затримки пасажирських поїздів одеського та дніпровського напрямку. Частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів.

Теги: Укрзалізниця обстріл

