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Планету накриває харчова інфляція. Як змінилися за тиждень ціни на зерно в Україні та світі

Бізнес
Марк Любаров
glavcom.ua
Марк Любаров
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Планету накриває харчова інфляція. Як змінилися за тиждень ціни на зерно в Україні та світі
колаж: glavcom.ua, створено за допомогою ШІ

Різниця у цінах між елеваторами в центральних областях та портами на півдні України може сягати 1,5 тис. грн на тонні

На початок осені український та світовий ринки зерна продемонстрували парадоксальний розрив. Через масштабну ескалацію бойових дій у Чорному морі та екстремальні кліматичні аномалії планету накриває нова хвиля харчової інфляції.

Світовий індекс агропродукції Bloomberg у серпні підскочив одразу на 13%, оновивши максимум за останні 14 років, а глобальні котирування пшениці лише за тиждень додали ще 2,7-3,6%. Проте вітчизняні аграрії стрімкого злету світових цін не відчули. Поки планета готується до дорогого хліба, український внутрішній ринок стрімко падає: через логістичний колапс та велику пропозицію всередині країни ціни на зерно в Україні за тиждень просіли ще на 6-6,5%.

«Главком» проаналізував закупівельні ціни в українських областях і портах, простежив динаміку котирувань світових бірж та встановив масштаб проблем, з якими стикаються українські аграрії.

Закупівельні ціни в Україні: динаміка в області та портах

На внутрішньому ринку зберігається значна різниця у вартості зерна залежно від регіону, умов та місця його продажу. Ціни у таблиці вказані за тонну.

Культура Центр/північ (EXW) Південь / Порти (CPT) Захід (DAP/FCA) Зміна ціни за тиждень
Пшениця продовольча (2-3 клас) 5200-6600 грн/т ($116-$147) 6000-6900 грн/т ($134-$154) 7200-7600 грн/т ($161-$170) - 300-500 грн/т
Пшениця фураж 5300-6100 грн/т ($118-$136) 6700-8000 грн/т ($150-$179) 6500-7400 грн/т ($145-$165) - 200-600 грн/т
Кукурудза 6300-8500 грн/т ($141-$190) 7150-8500 грн/т ($160-$190) 6650-7700 грн/т ($148-$172) без змін
Соняшник 20300 ($454)/т 21500 ($481)/т 20000 ($447)/т - 1000-1200 грн/т

Дані: AgroTender

Найбільший обвал у сегменті олійних: соняшник продемонстрував найстрімкіше падіння за тиждень – одразу на 1000–1200 грн/т в усіх регіонах. Це зумовлено початком збору нового врожаю та сезонним збільшенням пропозиції на тлі обмеженого внутрішнього попиту з боку переробників.

Подешевшання продовольчої та фуражної пшениці: Ціни на продовольчу пшеницю просіли на 300–500 грн/т, а на фуражну – на 200–600 грн/т. При цьому найдорожчим залишається Західний регіон (7200–7600 грн/т DAP/FCA), де ціна підтримується близькістю до європейських кордонів та меншими логістичними витратами на експорт суходолом.

Стабільність кукурудзи: Кукурудза виявилася єдиною культурою, ціна якої за тиждень залишилася без змін. Проте тут є пояснення, українські аграрії торгують минулорічним зерном. Збір нового урожаю ще попереду. Стабільний попит у портах (CPT) на рівні 7150-8500 грн/т.

Які змінювались ціни на світовому ринку: огляд Паризької та Чиказької біржі

На світових біржах спостерігається зростання котирувань продовольчої пшениці та кукурудзи. При цьому Чиказька біржа CBOT реагує на ринкові зміни активніше, ніж паризька Euronext.

Біржа Культура Котировка Зміна ціни за тиждень
CBOT (Чикаго) Пшениця продовольча $276/т +$4 (+1%)
CBOT (Чикаго) Кукурудза $209/т +$8 (+4%)
Euronext (Париж) Пшениця продовольча $287/т +$1 (+0,5%)
Euronext (Париж) Кукурудза $314/т +$7 (+2%)

Дані: Investing.com, Tradingview

Світові ціни на зерно пішли вгору. На Чиказькій біржі продовольча пшениця подорожчала на 1% – до $276 за тонну, а кукурудза додала одразу 4% і коштує $209 за тонну.

Європейська біржа також вказує на ріст цін. У Парижі продовольча пшениця подорожчала на 0,5% – до $287 за тонну. Кукурудза зросла на 2% – до $314 за тонну.

Таким чином, усі чотири ключові позиції у США та Європі за тиждень подорожчали, а найбільше зростання зафіксовано для кукурудзи на Чиказькій біржі – плюс 4%.

Чому в Україні ціни падають, а у світі зростають

Головний фактор, який тисне на український ринок, – війна. Частину експортної ціни просто «з'їдають» витрати логістику. Про цей ефект у коментарі «Главкому» розповів директор з торгівлі «Нібулону» Володимир Славінський. За його словами, альтернативна логістика через Дунай приблизно на $70 за тонну дорожча, ніж маршрут через одеські порти. При цьому зростання світових цін компенсувало лише $15-20 із цієї різниці.

Ситуацію на ринку ускладнює те, що альтернативні маршрути через Дунай не можуть повністю замінити потужності портів Великої Одеси. За словами Славінського, Дунай залишається критично важливим для українського експорту, однак його можливості використовуються не повністю через інфраструктурні та регуляторні фактори.

❗️ У Мінагрополітики попереджають: без додаткової підтримки аграріїв посівні площі під майбутній врожай можуть скоротитися на 5-7 млн га.

Як різниця цін на біржах впливає на вартість продуктів

Просідання внутрішніх цін на продовольчу пшеницю стримує подорожчання борошна та хліба. Паралельно низькі ціни на зерно низької якості та кукурудзу здешевлюють корм для тварин, що в свою чергу стримує зростання цін на курятину, свинину, яйця та молочні продукти. Втім, сировина становить лише частину собівартості. Остаточна ціна в магазині залежить також від вартості електроенергії, пального для доставки, зарплат тощо.

Голова Асоціації фермерів та землевласників Віктор Гончаренко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що закупівельні ціни на пшеницю в Україні суттєво впали через проблеми зі збутом урожаю, однак це не призвело до здешевлення хліба та борошна. На таку ситуацію мають звернути увагу Антимонопольний комітет та інші державні органи.

Марк Любаров, «Главком»

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Теги: пшениця експорт війна ринок продукти біржа Мінагрополітики зерно аграрії інфляція

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