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Росія заявила про відсутність умов для повернення до зернової угоди

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Росія заявила про відсутність умов для повернення до зернової угоди
У липні 2023 року Росія відмовилася продовжувати угоду
Фото: Агрополіт

Москва заявила, що питання повернення до угоди залежить від позиції західних країн

Росія наразі не готова повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, оскільки не бачить змін у санкційній політиці західних країн. Москва заявляє, що без цього умов для відновлення домовленостей немає.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко на полях Східного економічного форуму, повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

За словами представника російського МЗС, Росія не спостерігає жодних змін у санкціях, які могли б створити умови для повернення до зернової угоди. Таким чином, Москва фактично пов’язує відновлення домовленостей із послабленням обмежень, запроваджених західними країнами.

Грушко також повторив позицію Кремля про нібито невиконання частини домовленостей, які стосувалися Росії. Йдеться, зокрема, про доступ російської сировини та добрив до міжнародних ринків і можливість проведення відповідних платежів.

Водночас російська сторона неодноразово використовувала питання санкцій проти власного аграрного сектору як аргумент у переговорах щодо зернової ініціативи. При цьому західні країни наголошували, що продовольство та добрива не є безпосереднім об’єктом санкцій.

Що відомо про зернову угоду

Чорноморську зернову ініціативу уклали в липні 2022 року за посередництва ООН і Туреччини. Вона мала забезпечити безпечний експорт українського зерна, іншого продовольства та добрив із трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного. Для контролю за рухом суден та проведенням інспекцій у Стамбулі працював Спільний координаційний центр.

За час дії домовленостей Україна експортувала понад 32 млн тонн зерна та продовольства до 45 країн. Зокрема, понад 725 тис. тонн пшениці було доставлено в межах гуманітарних операцій Всесвітньої продовольчої програми. За даними ООН, угода також сприяла зниженню світових цін на продовольство.

Паралельно з українською зерновою угодою ООН уклала з Росією окремий меморандум про сприяння експорту російського продовольства та добрив. Москва стверджувала, що західні санкції, хоча безпосередньо й не забороняли експорт російських аграрних товарів, створювали перешкоди для платежів, страхування та логістики. Серед вимог Росії були, зокрема, відновлення доступу Россільгоспбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT, розблокування активів окремих компаній та відновлення роботи аміакопроводу Тольятті – Одеса.

У липні 2023 року Росія відмовилася продовжувати свою участь в ініціативі. Москва заявила, що її вимоги не були виконані, а також звинуватила Україну у використанні гуманітарного морського коридору для атак на російські об’єкти. У російському листі до ООН також зазначалося, що Москва готова розглянути повернення до угоди після отримання «конкретних результатів» щодо своїх вимог.

ООН, зі свого боку, заявляла, що працювала над усуненням труднощів із російським експортом і пропонувала рішення щодо торгівлі продовольством та добривами. Після виходу Росії з угоди Москва також почала обстрілювати українські портові та зернові об’єкти.

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Теги: росія санкції експорт зерно

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