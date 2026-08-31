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Окупанти атакували шахту на Дніпропетровщини: поранено працівника

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти атакували шахту на Дніпропетровщини: поранено працівника
Наразі стан пораненого стабільний
колаж: ДТЕК

Працівника доправили до медичного закладу

Сьогодні, 31 серпня, уночі Росія атакувала одну з шахт ДТЕК в Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Унаслідок удару працівник підприємства отримав поранення.

«На місці йому оперативно надали першу допомогу та доправили до медичного закладу, де він отримує необхідне лікування. Наразі стан нашого колеги стабільний», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 серпня у Кривому Розі на шахті Криворізька загинули троє гірників. На шахті обірвалась баддя для спуску та підйому працівників.

Також 27 серпня у Шептицькому Львівській області на шахті «Межирічанська» №3 стався обвал породи. Унаслідок аварії загинув 37-річний шахтар Сергій Скобилко.

До слова, у ніч проти 26 серпня російський безпілотник атакував автомобіль із працівниками шахт ДТЕК у Дніпропетровській області. Унаслідок удару загинули двоє шахтарів.

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Теги: війна ДТЕК Дніпропетровщина

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