Росія готує нові удари ракетами КНДР: які області під загрозою

У Воронезькій області РФ можуть розмістити шість пускових установок та до 120 північнокорейських балістичних ракет

РФ розгортає у Воронезькій області північнокорейські ракетні комплекси, які можуть дістати до кількох регіонів України

Росія готується збільшити кількість балістичних ударів по Україні за допомогою ракет, отриманих від Північної Кореї. У Воронезькій області РФ можуть розмістити шість пускових установок та до 120 північнокорейських балістичних ракет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на оцінку Інституту вивчення війни (ISW).

За даними української розвідки, у Росію вже передали нову партію північнокорейських ракет. Йдеться про ракети KN-23 та KN-24, а також новішу модифікацію KN-30. Частину з них російські військові вже застосовували під час ударів по Україні. В ISW зазначають, що розміщення ракет у Воронезькій області дозволить Росії збільшити кількість балістичних ударів по українській території. Це також дасть змогу Москві економити власні запаси ракет, зокрема для комплексів С-400 та «Цирконів».

Якщо пускові установки справді розмістять у Воронезькій області, під загрозою опиниться значна частина північних та центральних регіонів України. За оцінками аналітиків, ракети звідти можуть діставати до Сумської, Харківської, Чернігівської, Полтавської, Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Окрему увагу аналітики звертають на нові ракети KN-30. Росія може використовувати їх для збільшення кількості балістичних атак, не витрачаючи власні ракети. ISW водночас зазначає, що наразі немає підтвердження застосування саме KN-30 по Україні. Північнокорейська балістика вже використовувалася російськими військами. Зокрема, 11 серпня президент Володимир Зеленський повідомив про застосування ракет КНДР під час удару по Запоріжжю.

Українська розвідка раніше повідомляла, що до Росії можуть перекинути близько 90 північнокорейських військових, шість пускових установок та до 120 ракет. Їх планують включити до складу 112-ї ракетної бригади РФ. Росія може отримати додатковий ресурс для балістичних ударів по Україні. Для української ППО це створює додаткову проблему, оскільки балістичні ракети є одними з найскладніших цілей для перехоплення.

Нагадаємо, що Україна просить Ілона Маска допомогти бити по ракетних установках в глибині РФ.