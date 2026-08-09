Європі загрожує зима без газу: до чого тут Німеччина

Politico: Берлін не хоче змушувати компанії закуповувати газ

Європа входить у зимовий сезон із вкрай низькими запасами природного газу, що підвищує ризик дефіциту та нового стрибка цін – найбільше занепокоєння викликає Німеччина, найбільший споживач газу в ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Наскільки заповнені сховища

За даними видання, у серпні німецькі газосховища були заповнені лише на 47% – це найнижчий показник від початку ведення таких записів. Водночас Німеччина має понад 20% усіх газосховищ ЄС, тому проблеми з її запасами можуть позначитися на інших країнах.

Загалом європейські сховища заповнені приблизно на 58%, що на 16 процентних пунктів нижче за середній показник за останні п'ять років. Ситуацію ускладнюють війна з Іраном, високі літні ціни на газ і зростання попиту в Азії. За прогнозом аналітичної компанії Rapidan, до листопада запаси ЄС можуть зрости лише до 65% потужностей – за оцінкою аналітиків, досягти встановленої Євросоюзом мети без суттєвого підвищення цін буде неможливо.

Чому Берлін не втручається

Попри тривожні дані, Берлін поки відмовляється безпосередньо втручатися в ринок і змушувати державні енергетичні компанії закуповувати газ за нинішніми цінами. Німецьке міністерство енергетики наполягає, що наповнення сховищ залишається відповідальністю компаній і трейдерів.

Чим це загрожує сусідам

Експерти, на яких посилається Politico, попереджають: якщо зима буде особливо холодною, Німеччині може забракнути запасів, а це матиме наслідки й для сусідніх країн, яким Берлін зобов'язаний надавати газ у надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, ще у березні Німеччина заявляла про намір створити стратегічний резерв газу, коли її сховища були заповнені лише на 22%. А очільник Equinor попереджав, що Європа, найімовірніше, не зможе заповнити газосховища до встановлених 80% до початку зими.