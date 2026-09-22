Приватбанк знову виставив на продаж один із найбільших футбольних стадіонів України
Торги відбудуться 6 жовтня
Приватбанк втретє виставив на аукціон стадіон «Дніпро-Арена». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.
Відкритий аукціон з продажу відбудеться у системі «Прозорро.Продажі». Разом зі стадіоном на торги піде й учбово-тренувальна база. Стартова ціна лота – 140 701 416 грн.
«Ці об'єкти перейшли Приватбанку в рахунок погашення заборгованості за кредитами, виданими ще до націоналізації банку. У нашій профільній діяльності вони не використовуються», – йдеться у повідомленні.
Умови аукціону:
- дата торгів – 6 жовтня 2026 року;
- гарантійний внесок – 7 035 070,80 грн (5% від стартової ціни);
- подати пропозицію та стежити за торгами можна на сайті «Прозорро.Продажі».
«Дніпро-Арена» – футбольна арена європейського класу на 31 003 глядачі, реконструйована та відкрита у 2008 році. Поле 105×68 м із підігрівом і автополивом, VIP-ложею на 296 місць, рестораном на 550 місць, паркінгом на 326 авто та 19 автобусів.
Тренувальна база розташована в лісопарковій зоні Придніпровська. Три поля зі штучним покриттям, чотири – з натуральним, критий манеж на 506 місць, медико-відновлювальний центр, басейн, тренажерна зала.
За даними NV, Приватбанк до цього двічі виставляв ці об'єкти на торги. У грудні 2022 року банк оголосив про намір продати стадіон та базу за 113 млн грн, але сам же скасував аукціон, призначений на січень 2023 року. Восени 2025 року Приватбанк виставив комплекс на продаж за 150 млн грн, але призначені на жовтень торги не відбулися через відсутність учасників.
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