Приватбанк знову виставив на продаж один із найбільших футбольних стадіонів України

«Дніпро-Арена» – футбольна арена європейського класу на 31 003 глядачі, реконструйована та відкрита у 2008 році. Поле 105×68 м із підігрівом і автополивом, VIP-ложею на 296 місць, рестораном на 550 місць, паркінгом на 326 авто та 19 автобусів.

Тренувальна база розташована в лісопарковій зоні Придніпровська. Три поля зі штучним покриттям, чотири – з натуральним, критий манеж на 506 місць, медико-відновлювальний центр, басейн, тренажерна зала.