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Зеленський показав наслідки масованого удару окупантів по Україні

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський показав наслідки масованого удару окупантів по Україні
У багатьох містах і громадах із ночі триває ліквідація наслідків обстрілів
фото: ДСНС

Зеленський наголосив, кількість жертв російського терору напряму залежить від кожного нового пакета допомоги

Масована атака окупантів вночі спричинила руйнування цивільної інфраструктури та призвела до загибелі й поранення людей у кількох регіонах України. Про наслідки удару повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, під ударом опинилися Київ та область, Одеса, а також низка інших областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

У багатьох містах і громадах із ночі триває ліквідація наслідків обстрілів. Лише в Києві та Київській області до робіт залучили майже 350 рятувальників.

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фото: ДСНС

Зеленський зазначив, що російські війська застосували значну кількість ударних дронів і балістичних ракет. Унаслідок атаки є руйнування житлової та цивільної інфраструктури.

У Борисполі Київської області російський удар пошкодив п'ятиповерховий житловий будинок. З нього евакуювали 50 людей. Також зафіксовані удари по підприємствах. Загалом у місті загинули четверо людей, ще 13 постраждали.

В Одесі та області з вечора російські війська завдавали ударів керованими авіабомбами та безпілотниками. Через атаки тисячі родин залишилися без електропостачання. Енергетики продовжують працювати над відновленням електрики.

Також російські війська пошкодили пункт пропуску на кордоні з Румунією та об'єкти експортної інфраструктури. У Києві внаслідок удару по залізничному депо загинули семеро людей. Російська атака також зачепила Херсонську, Донецьку, Запорізьку, Харківську, Чернігівську, Житомирську, Сумську та Дніпровську області.

За словами президента, загалом унаслідок масованої атаки загинули 12 людей, серед них громадянин Індії. Ще десятки людей отримали поранення. «Росія завжди прораховує свої удари саме так, щоб максимально руйнувати життя, і вдається це їй, лише коли засобів ППО недостатньо», – заявив Зеленський.

Президент подякував партнерам, які допомагають Україні отримувати засоби протиповітряної оборони в межах PURL та двосторонніх постачань. Він наголосив на важливості збільшення таких поставок восени. «Кількість жертв російського терору напряму залежить від кожного нового пакета допомоги», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, уночі 1 вересня російські терористи атакували Київ ракетами. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про загибель людей. Як повідомлялося, унаслідок нічної балістичної атаки РФ по залізничній інфраструктурі Києва загинули семеро людей. За словами Олександра Перцовського, один співробітник дістав поранення та перебуває в лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

 

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Теги: Володимир Зеленський війна бомбардування Україна

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