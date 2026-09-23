Книги російського «поліглота» Дмитра Петрова масово продають в Україні: хто їх видає та чому

Дмитро Петров – російський лінгвіст, синхронний перекладач і телеведучий

Книги російського лінгвіста та телеведучого Дмитра Петрова, відомого завдяки програмі «Поліглот» на телеканалі «Росія-Культура», досі продаються в Україні. Йдеться про цілу серію підручників з іноземних мов, які пропонують продавці https://prom.ua/ua/Petrov-dmitrij.html на Prom.ua, Rozetka та спеціалізований магазин Poliglot.

Дмитро Петров – російський лінгвіст, синхронний перекладач і телеведучий. Популярність Петров отримав завдяки телепроєкту «Полиглот» на «Россія-Культура», де навчав іноземних мов за власною методикою. Після виходу програми російське видавництво «Ексмо» почало випускати книжкові курси за її мотивами.

У 2012 році в Москві відкрили Центр інноваційно-комунікативної лінгвістики, який Петров очолює й досі. Після початку повномасштабної війни він продовжив працювати в Росії: видає книги, проводить лекції та публічні заходи. У 2026 році його Telegram-канал так само анонсує лекції та концерти в Москві.

Що продають в Україні

На Prom.ua можна знайти «Англійську мову. Базовий тренінг», а також курси німецької, французької, іспанської, італійської, турецької та китайської мов цього російського автора. Є й видання для вивчення російської іноземцями.

Книги Петрова продають щонайменше шість продавців Prom.ua: IT-BAZA, «Чарівна Майстерня», Znai Bilshe, «Буксукар», «Буквоїд» та BIGBOOKS.UA. Українська версія курсу англійської коштує, наприклад, 329 грн, а російськомовна - 540 грн.

Хто видає книги Петрова

У картках українських магазинів автором прямо зазначений Дмитро Петров, але видавцем вказано не російське «Ексмо», а «Центр Дмитрія Петрова». Наприклад, «Англійська мова. 16 уроків. Базовий тренінг» має ISBN 978-966-97481-4-0 з українським префіксом 966.

Poliglot.com.ua має окремий розділ «Видавництво Центр Дмитрия Петрова», де представлено 12 його книг. У частині карток вони прямо названі продукцією «Издательства Центр Дмитрия Петрова», який зареєстрований та працює в Росії.

Петров після 24 лютого

В одному зі своїх інтерв’ю Петров розповідав, що в ніч перед 24 лютого 2022 року перебував у Москві, стежив за російськими медіа та очікував ескалації. Публічного засудження російського вторгнення в Україну з боку Петрова не було, жодних виступів, які б демонстрували його ставлення до нападу країни-агресорки на нашу державу - також. .

Водночас його видавнича діяльність у Росії триває та активно розвивається. А все нові і нові книги Петрова друкують російські видавництва «Ексмо» та «Бомборі».

Чому книги залишаються в продажу

Держкомтелерадіо у серпні повідомило про понад 600 найменувань російської та білоруської видавничої продукції, яку продавали через українські онлайн-майданчики. У липні йшлося ще про понад 400 найменувань, більшість з яких розміщувалися на Prom.ua та Rozetka. Загалом із квітня 2024 року, за даними відомства, припинено розповсюдження близько 11 тисяч таких найменувань.

Окремі випадки стосувалися книг підсанкційних російських видавництв, зокрема і загаданого вище «Эксмо». У квітні 2026 року Держкомтелерадіо спільно з прокуратурою та СБУ навіть домоглося блокування шести онлайн-книгарень, де поширювали книги росіян.