Війна в Україні має закінчитися дипломатією – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що чим довше триває конфлікт, тим більше життів забирає, тому війна має припинитися якнайшвидше

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війна в Україні не може закінчитися військовим шляхом і її завершення можливе лише через дипломатію. Він зробив таку заяву на засіданні Ради Безпеки ООН, пише «Главком».

Рубіо наголосив, що чим довше триває конфлікт, тим більше життів забирає. Він також звернув увагу на можливу ескалацію, зокрема на нещодавні масовані удари та застосування дронів. За його словами, якщо буде потреба, президент Дональд Трамп готовий запровадити додаткові санкції проти Росії.

Держсекретар підкреслив, що війна має завершитися якнайшвидше. У протилежному випадку, як він зазначив, Трамп вживатиме заходів, щоб надалі російська агресія коштувала Москві ще дорожче.

Нагадаємо, у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

На зустрічі Зеленський розповів, що українські захисники звільнили 360 кв. км за останні кілька тижнів: «Наші солдати за останній день зайняли 360 кв. км і оточили 1 тис. солдатів, звичайно, ми хочемо обмінятися, але в будь-якому випадку нам потрібні наші солдати».

До речі, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Дуже хороша зустріч сьогодні була... Вона була, напевно, найбільш наповнена», – розповів президент про свої перші враження після зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН.

Після зустрічі із Зеленським Трамп написав пост, у якому зазначив, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Своїми думками він поділився в соціальній мережі Truth Social, передає «Главком».

Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій. Він підкреслив, що для цього необхідні «час, терпіння і фінансова підтримка» з боку Європи та НАТО.

Американський лідер назвав Росію «паперовим тигром», оскільки, за його словами, справжня військова сила змогла б завершити таку війну за тиждень, тоді як РФ воює вже три з половиною роки.