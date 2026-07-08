Російський удар знищив склад готової продукції Philip Morris в Києві

Удар в ніч на 8 липня став четвертим разом, коли об’єкти компанії постраждали внаслідок бойових дій

Внаслідок російського ракетного удару в ніч на 8 липня в Києві було знищено склад готової продукції Philip Morris Україна, повідомляє «Главком» з посиланням на керівницю відділу комунікацій компанії Вікторію Ілінську.

«Найголовніше те, що ніхто з наших колег не постраждав. Під час повітряної тривоги всі працівники перебували в укритті відповідно до протоколів безпеки. І це допомогло врятувати життя людей. Наразі оцінюємо розмір збитків та працюємо над ліквідацією наслідків», – зазначила Ілінська.

Вона наголосила, що компанія заздалегідь диверсифікувала свою логістичну мережу, готуючись до подібного розвитку подій в умовах повномасштабної війни. Наразі йде робота над оперативним переналаштуванням логістики, тому постачання продукції клієнтам не перериватиметься.

«Попри черговий удар, ми залишаємося надійним економічним партнером України. Філіп Морріс Україна і далі виконуватиме всі свої зобов’язання перед державою, бюджетом, партнерами та контрагентами», – наголосила Ілінська.

У ніч на 8 липня Росія здійснила чергову ракетну атаку на столицю України, застосувавши балістичне озброєння. Унаслідок влучань у Києві виникли масштабні пожежі, а вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги. Внаслідок російського масованого удару в ніч на 6 липня у столиці загалом загинули 19 людей.

Нагадаємо, внаслідок масованого удару РФ по Вишневому 6 липня загинули та постраждали люди. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, місто зазнало найбільших руйнувань житлового сектору за весь час повномасштабної війни – пошкоджено близько 13 гектарів житлової забудови.