Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Москва спалила Москвича». Блогерка показала наслідки обстрілу Вишневого на Київщині

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни поцілили по містам Київської області
фото: Ангеліна Пичик/Facebook

Вулиці у Вишневому огорнув дим через палаючі будинки

У ніч на 6 липня росіяни атакували місто Вишневе на Київщині. Внаслідок обстрілу постраждали та загинули люди. Житлові будинки залишилися понівеченими через російські снаряди. Яки йвигляд мають зруйновані помешкання місцевих мешканців, показала блогерка Ангеліна Пинчук, пише «Главком».

Один із мешканців Вишневого втратив свій будинок, його вщент знищили росіяни. Чоловіка врятувало те, що під час удару він разом із двома собаками перебував в укритті. До слова, льох, де він ховався, є єдиним місцем, яке вціліло.

«Москва спалила Москвича». Блогерка показала наслідки обстрілу Вишневого на Київщині фото 1
фото: Ангеліна Пичик/Facebook

Однак будинок, подвір’я та автомобілі повністю знищені. Зокрема, раритетне авто відомої марки «Москвич» також вигоріло після удару. «Господар розповів, що це «Москвич-401», відреставрований, він випускався в середині 1950-х років. Тут він стояв, Москва спалила «Москвича», – сказала блогерка.

«Москва спалила Москвича». Блогерка показала наслідки обстрілу Вишневого на Київщині фото 2
фото: Ангеліна Пичик/Facebook

На кадрах можна побачити знищений вщент будинок, від нього залишилися лише двері та конструкції будівлі. «Під уламками лежить велосипед, колеса обгоріли, він повністю пошкоджений», – показала та розповіла інфлюенсерка.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Ангеліна Пинчук також пояснила, що на кадрах, які вона зняла, можна побачити, як рятувальники намагаються розібрати залишки будинку, щоб вони не розсипалися.

Один зі згорілих будинків у Вишневому
Один зі згорілих будинків у Вишневому
фото: Ангеліна Пичик/Facebook

До слова, сусідні будинки перебувають у схожому стані. Водночас деякі з них і досі догоряють. На вулиці стоять обгорілі будинки, гаражі та автівки.

Зазначимо, у ніч на 6 липня в Києві ворог атакував столицю балістичними ракетами, у небі над містом працювала протиповітряна оборона. Під обстріл потрапило Вишневе на Київщині, внаслідок атаки РФ виникла масштабна пожежа на території складських приміщень.

«Станом на зараз внаслідок російського удару загинули троє людей. Відомо про 26 постраждалих, серед яких двоє дітей – немовля віком дев'яти місяців та 12-річна дитина. До медичних закладів госпіталізовано 18 людей, троє перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхні життя та надають усю необхідну допомогу», – повідомляв голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

Як писав «Главком», унаслідок масованої російської атаки на Київщину загинули люди. ДСНС наголошує, що найскладніша ситуація залишається у місті Вишневе. Там внаслідок комбінованої атаки загинули люди. Серед постраждалих – два співробітники ДСНС.

Читайте також:

Теги: обстріл Київщина будинок блогер відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Життя

«Москва спалила Москвича». Блогерка показала наслідки обстрілу Вишневого на Київщині
«Москва спалила Москвича». Блогерка показала наслідки обстрілу Вишневого на Київщині
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
Співачка Камалія поскаржилася Зеленському на представників ТЦК
Співачка Камалія поскаржилася Зеленському на представників ТЦК
«Я виживаю». 82-річна художниця з Києва назвала розмір своєї пенсії
«Я виживаю». 82-річна художниця з Києва назвала розмір своєї пенсії
Ювеліри подарували Трампу каблучку з 321 діамантом
Ювеліри подарували Трампу каблучку з 321 діамантом
Пара, у якій чоловік на 28 років молодший за дружину, відверто розповіла про своє життя: як відреагували у мережі
Пара, у якій чоловік на 28 років молодший за дружину, відверто розповіла про своє життя: як відреагували у мережі

Новини

Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
Вчора, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua