«Москва спалила Москвича». Блогерка показала наслідки обстрілу Вишневого на Київщині

Вулиці у Вишневому огорнув дим через палаючі будинки

У ніч на 6 липня росіяни атакували місто Вишневе на Київщині. Внаслідок обстрілу постраждали та загинули люди. Житлові будинки залишилися понівеченими через російські снаряди. Яки йвигляд мають зруйновані помешкання місцевих мешканців, показала блогерка Ангеліна Пинчук, пише «Главком».

Один із мешканців Вишневого втратив свій будинок, його вщент знищили росіяни. Чоловіка врятувало те, що під час удару він разом із двома собаками перебував в укритті. До слова, льох, де він ховався, є єдиним місцем, яке вціліло.

фото: Ангеліна Пичик/Facebook

Однак будинок, подвір’я та автомобілі повністю знищені. Зокрема, раритетне авто відомої марки «Москвич» також вигоріло після удару. «Господар розповів, що це «Москвич-401», відреставрований, він випускався в середині 1950-х років. Тут він стояв, Москва спалила «Москвича», – сказала блогерка.

фото: Ангеліна Пичик/Facebook

На кадрах можна побачити знищений вщент будинок, від нього залишилися лише двері та конструкції будівлі. «Під уламками лежить велосипед, колеса обгоріли, він повністю пошкоджений», – показала та розповіла інфлюенсерка.

Ангеліна Пинчук також пояснила, що на кадрах, які вона зняла, можна побачити, як рятувальники намагаються розібрати залишки будинку, щоб вони не розсипалися.

Один зі згорілих будинків у Вишневому фото: Ангеліна Пичик/Facebook

До слова, сусідні будинки перебувають у схожому стані. Водночас деякі з них і досі догоряють. На вулиці стоять обгорілі будинки, гаражі та автівки.

Зазначимо, у ніч на 6 липня в Києві ворог атакував столицю балістичними ракетами, у небі над містом працювала протиповітряна оборона. Під обстріл потрапило Вишневе на Київщині, внаслідок атаки РФ виникла масштабна пожежа на території складських приміщень.

«Станом на зараз внаслідок російського удару загинули троє людей. Відомо про 26 постраждалих, серед яких двоє дітей – немовля віком дев'яти місяців та 12-річна дитина. До медичних закладів госпіталізовано 18 людей, троє перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхні життя та надають усю необхідну допомогу», – повідомляв голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

Як писав «Главком», унаслідок масованої російської атаки на Київщину загинули люди. ДСНС наголошує, що найскладніша ситуація залишається у місті Вишневе. Там внаслідок комбінованої атаки загинули люди. Серед постраждалих – два співробітники ДСНС.