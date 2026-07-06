Найбільші руйнування за час війни: у Вишневому пошкоджено 13 га житлової забудови

Внаслідок атаки на Вишневе загинули восьмеро людей, ще 48 дістали поранення

Унаслідок російської масованої атаки у Вишневому Київської області зафіксовано найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення.

Пошкоджено 13 га житлової забудови. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, пише «Главком».

За словами прем'єрки, уряд виділить кошти з резервного фонду для допомоги громаді, зокрема на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російського обстрілу.

«Необхідність ухвалення оперативних рішень обговорили з президентом.Із ночі у місті розгорнуті штаби, де люди можуть отримати всю необхідну термінову допомогу та консультації щодо оформлення компенсації. На місці працюють 500 рятувальників ДСНС та понад 400 поліцейських. Дякую Міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку та голові Київської ОВА Миколі Калашнику за якісну координацію роботи. Щира подяка усім рятувальникам, саперам, комунальникам – усім, хто ліквідовує наслідки ворожого обстрілу та повертає громаду до життя», – написала Свириденко.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останніх місяців, застосувавши 68 ракет та понад 350 ударних безпілотників. Одним із головних напрямків удару стали Київ і Київська область.

Найбільших руйнувань на Київщині зазнало Вишневе, де через влучання та подальшу вторинну детонацію були пошкоджені понад 200 приватних будинків, десятки з яких зруйновані. Внаслідок атаки загинули восьмеро людей, ще 48 дістали поранення. Президент Володимир Зеленський доручив СБУ та розвідці з'ясувати причини вторинної детонації, а Кабінет Міністрів вирішив виділити кошти з резервного фонду на допомогу громаді.