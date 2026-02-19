Bolt працюватиме цілодобово у 28 містах

Попит на поїздки під час комендантської години зумовлений передусім базовими потребами людей

Раніше компанія працювала цілодобово у Львові, Ужгороді, Мукачеві та Києві

Сервіс таксі Bolt із 20 лютого відновлює цілодобову роботу у ще 24 містах. Рішення було ухвалено після урядової постанови та публічного звернення президента щодо підтримки населення в умовах енергетичної кризи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Загалом послугами Bolt уночі можна буде скористатися у 28 містах. Мова про Білу Церкву, Вінницю, Дніпро, Дрогобич, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кам’янське, Кам’янець-Подільський, Кривий Ріг, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Миколаїв, Одесу, Полтаву, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Черкаси, Чернівці та Чернігів. Раніше компанія повідомляла, що працюватиме цілодобово лише у Львові, Ужгороді, Мукачеві та Києві.

Зазначається, що попит на поїздки в комендантську годину пов’язаний передусім із базовими потребами – необхідністю дістатися з вокзалів, до лікарень чи аптек, пунктів незламності або локацій з автономним живленням для обігріву та підзарядки пристроїв. Водночас користуватися сервісом у нічний час закликають лише за нагальної потреби.

Bolt наголосив, що у більшості міст для пересування під час комендантської години потрібні спеціальні перепустки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів оновив правила пересування українців на вулиці під час комендантської години. Люди зможуть вільно пересуватися вночі для того, щоб дістатися пунктів незламності. Зокрема, компаніям Bolt та Uklon дозволили працювати цілодобово у Києві.

Як повідомлялося, в Україні на період надзвичайної ситуації в енергетиці діятимуть гнучкі правила комендантської години. Київ стане першим містом, де ухвалять відповідне рішення.

До слова, для пасажирів «Укрзалізниці», які прибуватимуть до станцій у великих містах під час комендантської години, сервіси таксі запроваджують пільговий тариф.