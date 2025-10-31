Скільки залізничників загинуло під час великої війни? Дані «Укрзалізниці»

Найбільше залізничників загинуло, боронячи Україну на фронті

Станом на жовтень 2025 року від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 947 працівників «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Liga.net.

За словами пресслужби «Укрзалізниці», найбільше залізничників загинуло у лавах ЗСУ, виконуючи бойові завдання – 753 особи. На робочих місцях через ворожі обстріли загинули 37 залізничників. Ще 157 працівників – за інших обставин.

Компанія наголосила, що вживає заходи безпеки, аби вберегти життя пасажирів та працівників. Зокрема, на ключових станціях багаж пасажирів перевіряють на вході до вокзалу, щоб уникнути перевезення небезпечних речовин. Під час курсування у поїздах, за потреби, дотримуються режиму світломаскування. Також на шляху прямування кожного рейсу проводиться оперативний аналіз безпекової ситуації.

Нагадаємо, у ніч проти 31 жовтня російська терористична армія завдала ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині.

До слова, атаки на залізничну інфраструктуру України почастішали, а російські дрони Shahed завдають ударів із високою точністю, загрожуючи комерційним та військовим перевезенням.

З середини літа 2025 року Росія активізувала атаки на залізничну інфраструктуру України, використовуючи безпілотники «Шахед». За словами очільника «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, удари по локомотивах і підстанціях спрямовані на паніку серед пасажирів та шкоду економіці, а не на військові вантажі. Модернізовані дрони дозволяють РФ точково уражати цивільну інфраструктуру, підвищуючи ефективність атак.